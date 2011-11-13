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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

ابوترابی فرد در جمع خبرنگاران:

حضور ایران در ان‌پی‌تی زمینه ساز اصلاح رفتار آژانس می‌شود

حضور ایران در ان‌پی‌تی زمینه ساز اصلاح رفتار آژانس می‌شود

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ادامه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: برای آنکه بتوانیم در آینده پرده از چهره واقعی آژانس بین المللی انرژی اتمی برداریم و با استقامت و مدیریت صحیح زمینه استقلال بیشتر آژانس از نظام آمریکا و دیگر قدرت ها را فراهم کنیم باید در آژانس بین المللی انرژی اتمی بمانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد معاونت قوانین مجلس امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در خصوص آینده روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در آینده هم پرده از چهره واقعی آژانس برداریم و یا احیانا با استقامت و مدیریت صحیح زمینه استقلال بیشتر آژانس از نظام آمریکا و دیگر قدرت ها را فراهم کنیم باید در آژانس بین المللی انرژی اتمی بمانیم و حقانیت خود را مطرح کنیم.

وی گفت: تریبون آژانس، تریبون مطمئنی برای اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران است و اگر در آژانس نبودیم به راحتی مورد اتهام قرار می گرفتیم.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: حضور ما در آژانس می تواند زمینه اصلاح رفتار آژانس را موجب شود و حتی می توانیم با سازماندهی قدرت ملت ها راه را برای تاثیرگذاری غیر متعهدها در آژانس فراهم کنیم و در آینده با این قدرت سیاسی مدیریت آژانس را در جبهه غیر متعهدها قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکل جهان دوگانگی در تصمیم و رفتار است که موجب شده جهان علیه حاکمان سر به شورش بردارند.

معاون قوانین رئیس مجلس گفت: اقدامی که آمانو انجام داد پرده از وابستگی جدی سیاسی نهادهای بین المللی مانند آژانس به نظام سلطه برداشت.

وی افزود: نمی شود در خاورمیانه یک کشور نامشروع با کلاهک هسته ای وجود داشته باشد و مورد حمایت قرار گیرد اما کشور دیگری حق استفاده از انرژی هسته ای را نداشته باشد، قطعا دنیا این دوگانگی در رفتار را برنخواهد تافت.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که در دفاع از حق مشروع ملت ایران حرکت می کند.

کد مطلب 1458939

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