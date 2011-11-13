به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد معاونت قوانین مجلس امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در خصوص آینده روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در آینده هم پرده از چهره واقعی آژانس برداریم و یا احیانا با استقامت و مدیریت صحیح زمینه استقلال بیشتر آژانس از نظام آمریکا و دیگر قدرت ها را فراهم کنیم باید در آژانس بین المللی انرژی اتمی بمانیم و حقانیت خود را مطرح کنیم.

وی گفت: تریبون آژانس، تریبون مطمئنی برای اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران است و اگر در آژانس نبودیم به راحتی مورد اتهام قرار می گرفتیم.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: حضور ما در آژانس می تواند زمینه اصلاح رفتار آژانس را موجب شود و حتی می توانیم با سازماندهی قدرت ملت ها راه را برای تاثیرگذاری غیر متعهدها در آژانس فراهم کنیم و در آینده با این قدرت سیاسی مدیریت آژانس را در جبهه غیر متعهدها قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکل جهان دوگانگی در تصمیم و رفتار است که موجب شده جهان علیه حاکمان سر به شورش بردارند.

معاون قوانین رئیس مجلس گفت: اقدامی که آمانو انجام داد پرده از وابستگی جدی سیاسی نهادهای بین المللی مانند آژانس به نظام سلطه برداشت.

وی افزود: نمی شود در خاورمیانه یک کشور نامشروع با کلاهک هسته ای وجود داشته باشد و مورد حمایت قرار گیرد اما کشور دیگری حق استفاده از انرژی هسته ای را نداشته باشد، قطعا دنیا این دوگانگی در رفتار را برنخواهد تافت.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که در دفاع از حق مشروع ملت ایران حرکت می کند.