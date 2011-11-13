به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دانشگاه آزاد در مکان نخست ایستاد و خراسان رضوی هم سوم شد.

تیم فارس در این مسابقات یک مدال طلا، شش نقره و سه برنز کسب کرد.

ورزشکاران فارس شامل الناز کمپانی در 60 متر به مقام نخست دست یافت و در پرش سه گام دوم شد، حکیمه مقیمی نیز در 400 و 800 متر به ترتیب موفق به کسب مقامهای دوم وسوم شد و مهسا کشاورز در 1500 متر و زهرا اسد زاده در پنجگانه نیز مقام سوم را کسب کردند.

تیم استان فارس متشکل از الناز کمپانی، زهرا بهمنی، زهره فرجام، حکیمه مقیمی در بخش 400 × 4 متر به مقام دوم دست پیدا کرد.

در رشته 60 متر مانع الناز کمپانی رکورد 60 متر را از 9.12 به 8.98 بهبود بخشید.