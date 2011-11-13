صلاحی: گرفتار یک سکوت تئوریزه شده درباره علوم وارداتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی صبح امروز یکشنبه 22 آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار همایشهای این برگزار شد.
در ابتدای این همایش، «اسحاق صلاحی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب، انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران و دانشگاه تهران برای همکاری با این سازمان در برگزاری این همایش قدردانی کرد.
همایش مبانی نظری علم کتابداری در سال آینده به صورت بینالمللی برگزار میشود
وی همچنین با اشاره به راهاندازی کرسی آزاداندیشی حوزه کتابداری و اطلاعرسانی در سازمان متبوعش، گفت: همایش مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی اردیبهشت ماه سال آینده به صورت بینالمللی برگزار خواهد شد.
صلاحی در ادامه با اشاره به ضرورت طبقهبندی امور در تمامی حوزهها به ویژه علوم، گفت: باید دقت کرد که تفاوتی ماهوی بین علم و بینش وجود دارد و علم موجود در جامعه هم با حکمت یا آنچه اصطلاحاً vizdom نامیده میشود، تفاوت دارد.
صلاحی: گرفتار یک سکوت تئوریزه شده درباره علوم وارداتی شدهایم
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: ما میتوانیم علم وارداتی داشته باشیم اما نمیتوانیم از بینش وارداتی استفاده کنیم و متاسفانه ما در این زمینه گرفتار یک سکوت تئوریزه شده هستیم و این سکوت ما را به مسیری برده که از وضعیت موجود در زمینه علوم در کشور راضی هستیم.
صلاحی افزود: با اینکه 32 سال از عمر بابرکت جمهوری اسلامی گذشته است، تاکنون از خودمان نپرسیدهایم که چرا بسیاری از کارهایی که در کشور صورت میگیرد، بر مبنایی الگوهایی است که از غرب گرفته شده است؟
وی با تاکید بر لزوم تولید دانش با اتکا به بینش دینی گفت: تفکر اومانیستی انسان را جایگزین خدا کرده است؛ در حالی که بر اساس جهان بینی توحیدی و بر اساس ساحتی که برای انسان تصور میشود، او یک وجود مستقل نیست.
رئیس کتابخانه ملی همچنین بر ضرورت طبقهبندی علوم تاکید کرد و یادآور شد: هر طبقهبندی مبتنی بر یک نوع جهانبینی خاص است و مسلم است که جهانبینی اسلامی با جهانبینی غربی متفاوت است.
صلاحی با بیان اینکه «ما باید علوم را بر اساس جهانبینی دینی خودمان طبقهبندی کنیم نه بر اساس جهانبینی وارداتی» گفت: متاسفانه ما از الگویی تقلید میکنیم که با مبانی جهانبینی اسلامی ما متفاوت است.
فدایی: بحث کتابداری برای بسیاری یک مسئله مجهول است
در نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی همچنین «غلامرضا فدایی» دبیر همایش در سخنانی گفت: با وجود اینکه کتاب و کتابخوانی در فرهنگ ما و نیز فرهنگهای جهان بسیار مقدس است، وقتی بحث کتابداری در کشور مطرح میشود، مسئله برای بسیاری مجهول است و یا از وزن بسیار پائینی برخوردار است و همه تصور میکنند درباره کاری حرف میزنیم که هدفش حافظت از یک مجموعه کتاب است.
وی با انتقاد از حذف پست کتابدار در برخی مراکز علمی و آموزشی، به تالیهای فاسدی که از مساوی فرض کردن علوم کتابداری و علوم کتابخانهای ناشی میشود، اشاره کرد و به نقش فناوری اطلاعات در تغییر هویتی کتابداران پرداخت و افزود: خدمتی که فناوری اطلاعات به کتابدران کرده، این است که آنها را برای گذر از هویت سنتی به هویت جدید آماده کرده است.
به گفته دبیر همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی پس از دریافت 110 چکیده مقاله از سوی دبیرخانه نخستین دوره این همایش، متن کامل 65 مقاله هم ارسال و از این میان 26 مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفت که 11 مقاله آن برای ارائه در پوستر همایش و 15 عنوان هم برای چاپ در کتابی در آینده عرضه خواهد شد.
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