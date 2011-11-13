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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

نمایش‌های بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر مقاومت اعلام شد

نمایش‌های بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر مقاومت اعلام شد

عناوین نمایش‌های بخش بین‌الملل سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار نمایش از کشورهای آلمان، افغانستان، لهستان و سوریه در بخش بین‌الملل جشنواره از  28 آبان تا 3 آذر روی صحنه می‌روند.

نمایش "پستچی نرودا" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از آلمان، " تا رهایی" به کارگردانی قربان میرزایی از کشور افغانستان، "من- چارلی" به کارگردانی رامولدوپکراپوکوچسکی از کشور لهستان، "بوی توتون" به کارگردانی زهیرالبقاعی از کشور سوریه نمایش‌هایی هستند که در این بخش حضور دارند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می­شود.
 
کد مطلب 1458942

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