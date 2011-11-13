به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) با حضور حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و عباسعلی جعفریمقدم دبیر علمی این جایزه صبح روز یکشنبه 22 آبان برگزار شد.
در ابتدای این نشست رسولی با اشاره به ارسال 277 اثر به دبیرخانه این جایزه تاکنون، گفت: این آثار متعلق به 147 نویسنده است ولی این به این معنی هست که برخی از نویسندگان بیش از یک داستان فرستادهاند. همچنین در میان این آثار 67 نویسنده مرد و مابقی از بانوان داستاننویس به شمار میروند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدایای این جشنواره همانند سال گذشته و بدون تغییر خواهد ماند، افزود: جایزه نقدی امسال برای نفر نخست 2 و نیم میلیون تومان، برای نفر دوم 2 و برای نفر سوی یک و نیم میلیون تومان خواهد بود و 17 اثر برگزیده نیز جایزه نقدی پانصد هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
در ادامه این نشست عباسعلی جعفریمقدم با اشاره به اینکه ایران در داستان کوتاه حرفهای جدی دارد که بسیاری از آنها جهانی است، بیان کرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس ایثارگریهای زیادی داشته است که میتواند در قاب داستان بنشیند اما بعضی از نویسندگان ما دچار پزهای غربی ضد جنگ شدهاند که مال ما نیست و جشنواره ما درصدد ارائه الگویی است که این واقعیت را به درستی ارائه کند.
وی ادامه داد: داستانهای رسیده به این دوره از جشنواره که تا 15 آذر میتواند از سوی نویسندگان به دبیرخانه ارسال شود، پس از شمارهگذاری در سه مرحله داوری خواهد شد که در مرحله نخست بحث ریزش داستانهای ضعیف را شاهد خواهیم بود اما هر اثر تنها با نظر مثبت یک داور هم میتواند از این مرحله به دور دوم داوری ها برسد. در دور دوم سه داور آثار را رتبهبندی و بررسی خواهند کرد که هر اثر با رتبه بالای شصت به مرحله سوم خواهد رفت و در آنجا با نظر 5 داور دیگر نتایج نهایی بر مبنای عناصر ساختاری داستان و نیز درون مایه آن مشخص خواهند شد.
حعفری در ادامه با اشاره به اینکه داوران مرحله دوم میتوانند در دور سوم داوریها به اصلاح نظر خود در مرحله قبل بپردازند، گفت: ما در این جشنواره محدودیت رتبه نداریم و ممکن است در برخی از رتبهها و به تشخیص داوران بیش از یک نفر به عنوان رتبه اول یا دوم و یا سوم معرفی شود.
دبیرعلمی پنجمین جایزه ادبی یوسف در ادامه از انتشار همزمان کتاب مجموعه مقالات داستان کوتاه دفاع مقدس همزمان با اختتامیه این جشنواره خبر داد و گفت: در این کتاب 20 مقاله درباره مباحث نظری داستان کوتاه دفاع مقدس منتشر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به انتخاب داستان سال دفاع مقدس در سال جاری و همزمان با اختتامیه این جایزه ادبی گفت: کتابهای منتشر شده در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس خریداری شده و برخی هم در دست تهیه است. این داستانها در دو مرحله داوری خواهند شد و در نهایت برترین داستان کوتاه سال دفاع مقدس انتخاب خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: داوران انتخاب شده در جایزه ادبی یوسف و انتخاب داستان سال دفاع مقدس یکسان نخواهند بود.
جعفری مقدم در انتها با بیان اینکه نوسندگان میتوانند آثار داستانی کوتاه خود را برای داوری در این جایزه تا نیمه آذر به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز کوچه حق پرست معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس ارسال کنند، گفت: آثار برگزیده در این دوره از جشنواره پس از معرفی منتشر خواهند شد.
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