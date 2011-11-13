زائری: شاعران امروز شعر آیینی فقط ایرانی و شیعه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی شاعران ایرانی با شاعران خارجی دعوت شده به دومین همایش باران غدیر، پیش از ظهر امروز یکشنبه 22 آبان با حضور مجتبی رحماندوست، رئیس دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری، حجتالاسلام محمدرضا زائری، دبیر همایش، ناصر ضرابی، دبیر دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری، حبیب ایلبیگی مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل حوزه هنری و ناصر فیض مسئول دفتر طنز حوزه هنری در حوزه هنری برگزار شد.
در این نشست، شاعرانی مانند علی محمد مودب، موسی بیدج، اکبر خلیلی، جواد محمدزمانی، کمال شفیعی، حجتالله قلیپور، محمود حبیبی کسبی از ایران و شاعران دیگری از کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند و لبنان به شعرخوانی و بیان نظرات خود پرداختند. علی انسانی از مداحان و شاعران اهلبیت از نیمههای برنامه، در این نشست حاضر شد.
حجتالاسلام زائری در این برنامه گفت: هدف از برگزاری این نشست هماندیشی، آشنایی و گفتگوی شاعران ایرانی و غیرایرانی مسلمان، مسیحی و هندو است. به طور طبیعی وقتی از شعر آیینی صحبت میکنیم، مدح و منقبت پیامبر(ص) و اهل بیت مد نظر هستند و ذهن معطوف به شاعران شیعه و ایرانی میشود. امروز شاهد نوعی از شعر آیینی هستیم که سرایندگانش ایرانی و شیعه نیستند.
وی با اشاره به تعدادی از کتابهایی که شاعران و نویسندگان غیر مسلمان آنها را نوشتهاند، گفت: نمونههای زیادی از آثاری وجود دارد که شاعران مسیحی لبنانی تولید کردهاند و بسیاری از کشورهای دیگر از مسیحیت شرقی و تا حدودی مسیحیت غربی، در این زمینه نمونههای غیرقابل شمارشی را سرودهاند. این موضوع همینطور درباره اهالی سنت ایران و غیرایرانی صدق میکند. در این زمینه هم میتوان به مهیندخت معتمدی و دیگر شاعران سنی ایرانی اشاره کرد.
دبیر دومین همایش باران غدیر ادامه داد: امروز شاید برای نخستین بار حرکتی را آغاز کردهایم که بدون تردید برکات، ثمرات و آثار فراوانی به همراه خواهد داشت. این همایش در روزگاری که استکبار جهانی همه عوامل خود را برای تفرقه افکنی میان شیعه و سنی و ادیان دیگر بسیج کرده، قدم بزرگی برای ایجاد همدلی و وحدت حول محور امام علی(ع) است و خوشحالیم که همه ما کاسهها و جامهای دلمان را زیر باران غدیر قرار دادهایم. ان شاالله این آشنایی، همدلی و محبت مستدام باشد.
در ادامه مجتبی رحماندوست برای شروع شعرخوانی گفت: حق تمدن با شاعر تونسی است که کشورش در موج بیداری اسلامی نقش مهمی دارد. در ادامه شاعرانی از کشورهای هند، ترکیه و افغانستان به شعرخوانی پرداختند.
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