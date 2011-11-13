سامانه پایش دمای سطح معابر در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما با اعلام آمادگی کامل این سازمان اظهار کرد: برای جلوگیری از مسدود شدن خیابانهای سطح شهر برای اولین بار در کشور ازسامانه پایش دمای سطح معابر بر پایهGPRS که لحظه به لحظه اطلاعات لازم در خصوص دما و یخ زدگی معابر را به مرکز ارسال می کند، استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان در نظر دارد تا با بکارگیری سامانه خودکار نسبت به محلول پاشی آب و نمک قبل از یخ زدگی معابر برای ایمن سازی خیابانها اقدام کند که در این مسیر بر روی پل های شهید برونسی و شهید فهمیده و همچنین تقاطع ولایت در بلوار شهید رستمی سامانه پایش دما براساسGPRS نصب شده است.

نجفی در ادامه به رفت و روب بیش از 10 میلیون متر مربع از معابر سطح شهر اشاره کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 10 میلیون متر مربع از معابر سطح شهر مشهد با 36 دستگاه خودروی جاروب مورد رفت و روب قرار گرفت.

وی با توجه به گسترش و حجم کاری در این سازمان تصریح کرد : یکی از اقدامات و وظایفی که این سازمان در طول سال انجام می دهد رفت و روب و پاکیزگی و شستشوی جداول و معابر شهر است به همین منظوراز 270 دستگاه ماشین در بخشهای مختلف به رفت و روب شهری استفاده می شود.

نجفی بیان کرد: یکی از دغدغه های شهرها و به ویژه کلانشهرها بحث تبلیغات و یا شعار نویسی بر روی دیوارهاست که به زیبایی فضای شهر لطمات زیادی می زند از این رو بر روی ماشین های جاروب، پیستونه ای نصب شده که کار پاکیزگی و تمیزی دیوارهای سطح شهر را انجام می دهد.

وی توضیح داد: این ماشین به وسیله شن و ماسه های مخصوصی می تواند روی سطح دیوارهای سنگی، سیمانی و آجری را پاکیزه کند که بر حسب نیاز مناطق شهرداری این خودرو اعزام و فعالیت خود را انجام می دهند که امکان نصب این دستگاه بر روی تمامی خودروهای جاروب نیز میسراست.