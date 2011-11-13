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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

برای جلوگیری از یخ زدگی/

سامانه پایش دمای سطح معابر در مشهد راه اندازی می شود

سامانه پایش دمای سطح معابر در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از بهره گیری از سامانه پایش دمای سطح معابر برای جلوگیری از یخ زدگی و مسدود شدن راه ها و خیابان های سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما با اعلام آمادگی کامل این سازمان اظهار کرد: برای جلوگیری از مسدود شدن خیابانهای سطح شهر برای اولین بار در کشور ازسامانه پایش دمای سطح معابر بر پایهGPRS که لحظه به لحظه اطلاعات لازم در خصوص دما و یخ زدگی معابر را به مرکز ارسال می کند، استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان در نظر دارد تا با بکارگیری سامانه خودکار نسبت به محلول پاشی آب و نمک قبل از یخ زدگی معابر برای ایمن سازی خیابانها اقدام کند که در این مسیر بر روی پل های شهید برونسی و شهید فهمیده و همچنین تقاطع ولایت در بلوار شهید رستمی سامانه پایش دما براساسGPRS نصب شده است.

نجفی در ادامه به رفت و روب بیش از 10 میلیون متر مربع از معابر سطح شهر اشاره کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 10 میلیون متر مربع از معابر سطح شهر مشهد با 36 دستگاه خودروی جاروب مورد رفت و روب قرار گرفت.

وی با توجه به گسترش و حجم کاری در این سازمان تصریح کرد : یکی از اقدامات و وظایفی که این سازمان در طول سال انجام می دهد رفت و روب و پاکیزگی و شستشوی جداول و معابر شهر است به همین منظوراز 270 دستگاه ماشین در بخشهای مختلف به رفت و روب شهری استفاده می شود.

نجفی بیان کرد: یکی از دغدغه های شهرها و به ویژه کلانشهرها بحث تبلیغات و یا شعار نویسی بر روی دیوارهاست که به زیبایی فضای شهر لطمات زیادی می زند از این رو بر روی ماشین های جاروب، پیستونه ای نصب شده که کار پاکیزگی و تمیزی دیوارهای سطح شهر را انجام می دهد.

وی توضیح داد: این ماشین به وسیله شن و ماسه های مخصوصی می تواند روی سطح دیوارهای سنگی، سیمانی و آجری را پاکیزه کند که بر حسب نیاز مناطق شهرداری این خودرو اعزام و فعالیت خود را انجام می دهند که امکان نصب این دستگاه بر روی تمامی خودروهای جاروب نیز میسراست.

کد مطلب 1458949

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