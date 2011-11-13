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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

قریشیان:

400 تن میگو از جزیره هنگام به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد

400 تن میگو از جزیره هنگام به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد

قشم - خبرگزاری مهر: مدیر مزرعه پرورش میگوی شهید احمد الهامی نژاد از صادرات 400 تن میگوی صادراتی با عنوان وانومی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریشیان عنوان کرد: مجموعه پرورش میگوی شهید احمد الهامی نژاد در جزیره هنگام از توابع قشم در سال دو نوبت مبادرت به پرورش میگو می کند و در هر مرحله 150 تا 200 تن و در سال 400 تن میگو برداشت و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازار داخلی صادر می شود.

وی بیان داشت: در مزرعه پرورش میگو به صورت دائم 25 نفر و به صورت فصلی 50 نفر مشغول به کار هستند.

قریشیان گفت: میگوهای این مجموعه به نام وانامی که مولدسازی آن در آمریکای جنوبی به عمل می آید به کشور ما آورده می شود که پس از برداشت این فصل، در این بخش به خودکفایی رسیده ایم.

کد مطلب 1458950

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