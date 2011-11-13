احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش اردبیل برای رسیدن به اهداف تعیین شده، جایگاه واقعی در کشور و پیشرفت در این عرصه نیازمند هم فکری است.

وی که چند روز پیش حکم اولین مدیر کلی ورزش و جوانان استان را از وزارتخانه دریافت کرد، برنامه های خود را به دو بخش ورزش و جوانان تقسیم کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در هر دو بخش برنامه های استراتژیک و طولانی مدت داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بر این اساس برنامه های خود در ورزش استان را در چهار بخش آموزش و پژوهش، ورزش همگانی و تفریحات سالم، ورزش قهرمانی و افزایش فضاهای ورزشی برشمرد.

وی اضافه کرد: با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم سعی در نهادینه کردن ورزشهای همگانی و ورود این ورزشها به برنامه های هفتگی خانواده ها داریم که در صورت تحقق این مهم کاری بزرگ و حرکتی شایسته انجام خواهد شد.

پازاج با بیان اینکه برنامه های بخش جوانان در حوزه های فرهنگی، تفریحات سالم و سرگرمی و اجتماعی خواهد بود، ابراز داشت: برای پیشبرد منظم و منسجم برنامه های مربوط به جوانان از نیروهای سازمان جوانان سابق استفاده می کنیم.

پیشکسوتان شناسنامه ورزش اردبیل هستند

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی استفاده از پیشکسوتان و مدیران قبلی ورزش استان در بدنه سازمان استان، پیشکسوتان را سند و شناسنامه ورزش منطقه دانست و بر ضرورت بهره گیری از تجربیات، دانش و برنامه های آنها در بدنه ورزش اردبیل و پیشبرد اهداف پیش رو تاکید کرد.

وی با اشاره به نیاز ورزش استان به تجربیات پیشکسوتان عنوان کرد: ورزش نیازمند تجربیات پیشکسوتان بوده و برای رسیدن به اهداف ورزشی و استفاده از نقطه نظرات، تفکرات و تجارب آنها دست نیاز و دوستی به سمت موسفیدان ورزش استان دراز می کنیم.