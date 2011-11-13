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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

طالبیان خبر داد:

28 طرح برنامه جامع خانواده پایدار اجرایی شد

28 طرح برنامه جامع خانواده پایدار اجرایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی از مطالعه، تصویب و اجرای 28 طرح برنامه جامع خانواده پایدار استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طالبیان قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اغلب این طرح ها مرحله مطالعات کارشناسی را پشت سر گذاشته و با تناسب موضوع از سوی دستگاه های استان در حال اجرا هستند.

مشاور استاندار خراسان رضوی رویکردهای حاکم در این طرح را به چهار زیر مجموعه دسته بندی کرد و گفت: 10 طرح از این برنامه ها به راهنمایی و مشاوره، 9 طرح به اطلاع رسانی، حساس سازی و آموزش عمومی و چهار طرح به آموزش تخصصی و هدفمند، اختصاص دارد.

وی افزود: همچنین گروه چهارم این برنامه ها شامل دو طرح هماهنگی بین دستگاهی، دو طرح مداخله و یک طرح حمایت اقتصادی می شود.

طالبیان از همکاری بیش از 20 دستگاه و نهاد دولتی و غیر دولتی در اجرای این 28طرح خبر داد.

وی فرآیند اجرایی هر اقدام پس از تصویب آن طرح را شامل برگزاری جلسات کاری با هدف رمزگشایی موضوع، تعریف دقیق، هدف گذاری نهایی، تعریف قالب مناسب، عقد قرارداد با دستگاههای مجری و نظارت مستقیم و ادواری اعلام کرد.

مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه ها در تدقیق علمی و اجرای هر یک از اقدامات برنامه جامع خانواده پایدار توسط اساتید واحد مطالعات و کارشناسان دستگاه ها، از کنترل شاخص نسبت ازدواج به طلاق در نتیجه این اقدامات طی سه سال آینده خبر داد.

کد مطلب 1458952

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