میلیون ها شاخه نورانی مثل حاج قاسم سلیمانی

او امروز مست باده ولایت است به خاطر اینکه با حکم جهاد امام(ره) ولایت خود یعنی کرمان را ترک کرد و ولای روح الله و علی را به حب خاک کویر ترجیح داد.حالا چرا جوانمردی با این نورانیت کابوس یانکی ها شده پاسخی جز اراده آنها بر حکومت تاریکی بر جهان ندارند.

وقتی برج های دوقلوی نیویورک ریخت رئیس یانکی ها ساز و برگ و آدمهایش را برداشت و در قبال هر کدام از برج ها یک کشور مسلمان را به بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کرد ولی به جای اینکه با تروریزم مبارزه کند تا می توانست کشت و تجاوز کرد و زندانی کرد توی گوانتانامو توی ابوغریب. شکنجه گاههای مخفی ساخت و کسی نبود بپرسد اینها چه تناسبی با مبارزه با تروریزم دارد.

یک نفر اما حرف های او را باور نداشت آن یک نفر خودش یک ملت بود رهبر ایران، ملت ایران . این ملت 32 سال درخشیده و انوارش چشم خیلی ها را روشن کرده است ولی ارباب تاریکی ها خیلی از این بابت اذیت شده و به همین خاطر ایران برایش محور شرارت بوده است.

حال یکی از شاخه های نورانی شجره پربار انقلاب تا قلب دشمن پیش تاخته و چشمان ملت های لبنان و عراق و مصر را به جهان انوار گشوده است.

امروز یانکی از عصبانیت مشاعر خود را از دست داده و کسی که روزی ادعای مدیریت بر جهان را در سر می پروراند دلش پر از التهاب شکست های مکرر از سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، اخوان المسلمین مصر و ... به الهام از انقلاب اسلامی در ایران است.

یانکی حالا دیگر نه تنها عربده های مستانه از سر غرور و سلطه سر نمی دهد بلکه صدای ناله هایش از میدان وال استریت به گوش می رسد و در همین حال سئوال می کند چه شد به این خواری گرفتار شدم و به خود پاسخ می دهد سردار نورانی شب را شکست او بود که ملت عراق را با روشنایی آشنا کرد، او بود که لبنان را از چنگال تاریکی محض نجات داد. او بود که به همه کشورهای منطقه از مصر گرفته تا بحرین طعم آفتاب را چشاند حال اگر یانکی های پای بعضی فیلم های هالیوودی هم باشد دیگر تخیلش پایانی ندارد . پس باید این شاخه را برید و این نور را خاموش کرد. غفلت و جهالت را ببین که با این زنگی مست چه ها می کند..

این شاخه از یک تنه و ریشه تناور است، ریشه و ساقه آن در نظام ولایی ایران و شاخه هایش گسترده تا دل نظام سلطه مگر می توان این نور را با قطع یک شاخه خاموش کرد ایران را امروز از میلیون ها شاخه نورانی مثل حاج قاسم تشکیل شده است.

---------

نوسینده: حجت پیری