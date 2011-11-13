بازی فوتسال مقابل ماهان برای صبا از حساسیت بالایی برخوردار است

علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی‌های نماینده‌‌های فوتسال قم با تیم‌های اصفهانی در چند فصل اخیر لیگ دسته برتر فوتسال کشور بیش از حد حساس شده است، در حالی که این بازی هم همانند سایر بازی‌ها سه امتیاز دارد و هر تیمی که بهتر از موقعیت‌های خود استفاده کند تیم پیروز میدان خواهد بود.



وی بیان داشت: در تمرینات این هفته روش‌های مختلف گلزنی را مرور خواهیم کرد و امیدوارم در این مسابقه با ارائه بازی هماهنگ و استفاده از موقعیت‌های گلزنی مقابل تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان به نتیجه دلخواه دست یابیم.



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: حمایت هواداران خونگرم تیم در این مسابقه نقش بسزایی در اعتماد به نفس بازیکنان تیم صبای قم دارد بنابراین از همه آنها می‌خواهیم در این دیدار فقط و فقط از تیم صبا حمایت کرده و سبب دلگرمی بازیکنان شوند.



وی عنوان داشت: با توجه به شناختی که از تیم حریف و بازیکنان این تیم داریم، در این بازی به هیچ عنوان رو به بازی احساسی نمی‌آوریم و از ابتدای بازی به فکر حفظ دروازه و نزدیک شدن به دروازه حریف با حملات جدی برای کسب سه امتیاز هستیم.



وفایی که بازی قبل صبای قم مقابل صنایع گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ برتر را به دلیل محرومیت ناشی از سه اخطاره بودن از دست دادن، تاکید کرد: با انگیزه بالا در این مسابقه برای صبا بازی خواهم کرد تا نقش کوچکی در موفقیت تیم در این دیدار خانگی داشته باشم.



وی اظهار داشت: می خواهم با ارائه بهترین بازی خود در دیدار خانگی با تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان، برای صبا گلزنی کرده و با روحیه ای خوب به اردوی تیم ملی فوتسال امید برای دیدار با تیم ملی فوتسال روسیه بروم.



گلزن ملی پوش تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: در بازی با گیتی پسند اصفهان غایب بودم اما به نظر من بازیکنان ما با ارائه بهترین بازی خود در این دیدار نشان دادند به راحتی می توانند در مقابل فولاد ماهان سپاهان اصفهان بازی کرده و انشاءالله از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کنیم.



وی یاد آور شد: ما در مقابل گیتی پسند تا آخرین لحظات یک امتیاز از حریف گرفته بودیم اما متاسفانه بد شانسی سبب شد تا گل دوم را پذیرفته و ببازیم اما این پایان کار ما نیست و در بازی با فولاد ماهان سپاهان اصفهان نشان می دهیم که تیمی مدعی در لیگ سیزدهم هستیم.



گفتنی است: مسابقه تیم‌های فوتسال صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان از هفته یازدهم دور رفت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه این هفته به میزبانی صبای قم در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

