به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا با بیان این مطلب گفت: دین اسلام به عنوان کامل ترین دین بشریت، رسالت رستگاری انسان را تا پایان حیات بشری به عهده دارد.

وی بیان کرد: حادثه غدیر از وقایع مهم تاریخ اسلام به شمار می آید که بر اساس اسناد تاریخی هیچ شبهه ای به آن وارد نیست.

وی اظهار داشت: تعیین جانشینی پیامبردر عمق تفکرات شیعه شکل گرفته و تمامی شیعان بر این باور هستند که خداوند متعال که دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به بشریت عرضه نموده خود امام علی (ع) را به عنوان حافظ و ادامه دهنده مسیر روشن اسلام بعد از پیامبر برگزیده است.

وی در ادامه به برنامه های ستاد غدیر که به مناسبت این عید بزرگ تدارک دیده شده اشاره کرد و از برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع ولایت، شب شعر، مسابقا ت کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب با موضوع ولایت، مسابقه خطبه خوانی غدیر به عنوان بخشی از برنامه های مساجد و مراکز فرهنگی استان در این روز نام برد.

وی در پایان عمل به دستورات مقام معظم رهبری درغیاب امام عصر را برای تداوم دین مبین اسلام ضروری و حرکت در مسیر فرموده های رهبری را کلید تداوم اسلام در زمان غیبت امام زمان(عج) دانست.





