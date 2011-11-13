"فن پرسی" اردوی تیم ملی هلند را به مقصد لندن ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم توپچی‌ها درگیر اختلاف باشگاه و تیم ملی کشورش شده است، چرا که ونگر به "برت فن مارویک" سرمربی هلند گفته است فن پرسی نباید در دیدار دوستانه سه شنبه شب مقابل آلمان که در هامبورگ برگزار می شود، شرکت کند.

فن پرسی در تساوی بدون گل هلند مقابل سوئیس که جمعه شب در آمستردام برگزار شد 90 دقیقه بازی کرد اما شب گذشته اردوی تیم ملی هلند را ترک کرد تا به انگلستان بازگردد.

ونگر پیش از این گفته بود فن پرسی به دلیل خستگی و احتمال مصدومیت در هیچکدام از این 2 بازی نباید حضور پیدا کند اما در جلسه‌ای که بین او و فن مارویک برگزار شد دو مربی به توافق رسیدند که در بازی با سوئیس به میدان برود.

فن مارویک در این خصوص اظهار داشت: آرسن ونگر از من خواست تا فن پرسی را از حضور در این 2 دیدار معاف کنم اما در جلسه‌ای که با هم داشتیم قرار بر این شد که او تنها در دیدار جمعه مقابل سوئیس به میدان برود و بعد از آن می تواند به انگلستان بازگردد. ما مقابل آلمان از او استفاده نخواهیم کرد.