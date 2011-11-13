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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

عرب خبر داد:

سازه های نماز نماد اصلی شهر صالح‌آباد می شود

سازه های نماز نماد اصلی شهر صالح‌آباد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار صالح آباد از نصب سازه های نماز به عنوان نماد اصلی در میدان ورودی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عرب اظهار کرد: المان ورودی شهر صالح آباد با طرحی مرتبط با نمازهای پنج گانه به زودی در یکی از میدان های ورودی این شهر نصب خواهد شد.

وی با اشاره اینکه شهر صالح آباد تاکنون نمادی برای معرفی خود به شهرهای دیگر نداشته است، عنوان کرد: نصب این المان به عنوان شناسنامه شهر، بی شک تاثیرات مثبتی در افزایش روحیه معنوی مردم شهر بر جای خواهد گذاشت.

عرب اظهار کرد: تاکنون 100 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی، برای ساخت این المان هزینه شده است.

شهردار صالح آباد گفت: با توجه به اینکه پی ریزی و اسکلت بتی اولیه المان نمازهای پنجگانه ایجاد شده، این المان حداکثر تا 30 روز آینده در میدان ورودی شهر نصب خواهد شد.

کد مطلب 1458960

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