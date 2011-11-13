نحوه تعاملات مردم و شهرداری در مشهد نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی در دیدار مسئولان شهرداری منطقه هشت مشهد اظهار کرد: شهرداری تنها نهادی است که با خدمات دهی به مردم نزدیک ترین نهاد به آنان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری به واسطه ارائه بیشترین میزان خدمات به شهروندان و نزدیک بودن به مردم در عین حال بیشترین مراجعات مردمی را نیز دارند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه شهرداری در دیگر شهرهای جهان، محوریت شهر را برعهده دارد بیان کرد: همین امر سبب می شود مدیریت شهری با احاطه کامل به نیاز بخشهای مختلف، اعتبارات را در جای مناسب هزینه کنند، این در حالی است که در ایران، شهرداری مستقل از دولت است و خود وظیفه تامین منابع مالی خویش را بر عهده دارد.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: عدم حمایت دولت از شهرداری و تامین هزینه های این ابر نهاد از طریق دریافت عوارض ریشه بخشی دیگر از مشکلاتی است که سبب نارضایتی مردم از شهرداری می شود.

وی افزود: عمل زدگی در بین کارکنان شهرداری نیز ریشه برخی دیگر از مشکلاتی است که مردم با آن مواجه اند.

امام جمعه مشهد در ادامه صحبتهای خود بر لزوم ایجاد سازمانی به عنوان سازمان زیباسازی تاکید کرد و گفت: واگذاری مسئولیت زیباسازی شهر به عهده یک مدیریت و تزئین شهر از دید عده ای متخصص باید جای خود را به حضور معاونان شهردار مشهد در شورای مستقلی که بدین منظور شکل می گیرد، دهد.

آیت الله علم الهدی همچنین بر ضرورت صرفه جویی در برخی هزینه‌کردهای موجود شهری تاکید کرد و اظهار داشت: در هزینه هایی که شهرداری انجام می دهد، جلب رضایتمندی مردم و اینکه تا چه میزان از خدمت ارائه شده و هزینه انجام شده؛ مردم سود می برند، باید اولویت باشد.

وی بیان کرد: مسئولان شهرداری زحمت کشیده و برای رضای خدا فعالیت می کنند، پس چه خوب است این خدمات را برای قشری عرضه کنند که آنان نیز نیازمند واقعی دریافت این خدمات باشند.

وی ادامه داد: تلاش برای جلب رضایتمندی مردم و رضایت خداوند سرلوحه کار مدیران شهرداری است که این روند باید ادامه داشته باشد.