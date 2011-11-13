"نبض بازار" در شبکه تابان یزد می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، اوضاع و احوال و نوسانات بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، سکه، طلا، بورس و صادرات و واردات قالب برنامه ای را شکل می دهد که "نبض بازار" نام دارد.

در این برنامه برای افزایش سطح سواد مالی مخاطبان یک آیتم آموزشی قرار داده شده و از دیگر آیتم های نبض بازار می توان به حضور کارشناسان اقتصادی در این برنامه اشاره کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی محمود فتوحی و کارگردانی محسن عباسی تهیه تولید شده و کار تدوین گری آن را مجید دهقان و اجرای این برنامه را علیرضا سازگاری بر عهده دارند.

نبض بازار روزهای شنبه ساعت 18 و 30 دقیقه از سیمای شبکه تابان پخش می شود.

آیین افتخار نیز عنوان برنامه دیگری است که معاونت سیمای شبکه تابان در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تولید آن پرداخته است.

در این برنامه با حضور کارشناسان حوزه سیاسی به تشریح و تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی پرداخته می شود.

از آیتم های آیینه افتخار می توان به بحث کارشناسی، گزارش مردمی، سخنان امام و رهبری و تاریخ مجلس اشاره کرد.

این برنامه نیز به تهیه کنندگی علیمحمد خادمی و کارگردانی محسن غلام زاده مهرآبادی تهیه و تولید می شود و عباس برزگر دستیار تهیه، وحید شادکام تدوینگر و محمدجواد سعیدنیا مجری این برنامه هستند.