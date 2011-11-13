به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز در سیزدهمین هفته از لیگ برتر یازدهم، عصر جمعه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند تا هفتمین رویارویی خود در تاریخ این رقابتها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون تنها در شش مسابقه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن دو برد برای فولاد خوزستان، یک برد برای تراکتورسازی و سه تساوی بوده است.



در مجموع این دیدارها، فولادیها هشت بار موفق به گشودن دروازه تراکتورسازان شده اند و در مقابل، چهار مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند.



در سه مسابقه برگزار شده در اهواز، فولادیها یک بار موفق به شکست تراکتورسازی شده و دو بار نیز در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند و هیچ شکست خانگی در کارنامه آنها دیده نمی شود.



از مجموع سه مسابقه ای که دو تیم تاکنون در تبریز برگزار کرده اند نیز فولادی ها یک بار میزبان خود را شکست داده ، یک بار با آنها به تساوی رسیده اند و در یک بازی نیز تن به شکست داده اند.



آخرین بار، این دو تیم در دیدار برگشت لیگ برتر دهم در تبریز به مصاف هم رفتند که حاصل آن، تساوی یک بر یک با گل تراکتورسازی در واپسین ثانیه های بازی بود. این در حالی بود که بازی رفت دو تیم در اهواز نیز با نتیجه مشابه یک بر یک خاتمه یافته بود.



در دوره های دوم تا هشتم لیگ برتر، تراکتورسازی در مسابقات لیگ دسته اول به میدان می رفت و آمار ارائه شده مربوط به سه دوره ای است که هر دو تیم در لیگ برتر حضور داشته اند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:



لیگ برتر دهم

دور برگشت: تراکتورسازی تبریز یک - فولاد خوزستان یک

دور رفت: فولاد خوزستان یک - تراکتورسازی تبریز یک



لیگ برتر نهم

دور برگشت: فولاد خوزستان یک - تراکتورسازی تبریز یک

دور رفت: تراکتورسازی تبریز یک - فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر دوم تا هشتم

تراکتورسازی تبریز در لیگ دسته اول به میدان می رفت.



لیگ برتر اول

دور برگشت: فولاد خوزستان 2 - تراکتورسازی تبریز صفر

دور رفت: تراکتورسازی تبریز صفر - فولاد خوزستان 3