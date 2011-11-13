وزیر ارشاد و معاون هنری به جشنواره تئاتر صاحبدلان پیام دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حمید شاه آبادی به این شرح است: هم‌اکنون هنر دینی همچون برکت و الهام آسمانی فرا روی بشریت است. بشری که با روح خدایی به زمین آمد و در هر دوره و تاریخی اندیشه‌ای در مسیر تعالی و تقرب الهی داشته است. زمین اما، جای غریبی بود، همچون بهشت نبود که افق در افق آن زیر بال‌های فرشتگان ملون بود.

انسان در سیاره خاکی غربت خود را در پاکی و معنویت می‌جست. مسیرش همچون هزار تویی از تاریکی ممتد و متوالی بود، آمدن پیامبر الهی توأم با تلالؤ امید و نور بود. از آدم تا خاتم، همگی سکان کشتی بی‌لنگر زمین را به دست گرفتند تا انسان را به ساحل سعادت هدایت کنند.

هنر دینی، صرفا فرایندی مناسبتی نیست. دغدغه‌های انسان غریب هزارگان و ادوار دور است. آنانی که عاشقانه در لابه‌لای معادلات هستی و رمز و راز کیهان عقلی، کاوشگر و دلی شیفته، در ساحت خداوند داشتند. بنابراین مراسم‌ها و رویدادهای هنر دینی، پاسداشت برکت‌های خداوند است. آئین شکرگزاری از ذات خداوند به خاطر ارزانی داشتن بزرگ‌ترین انسان‌های تاریخ در روی زمین است.

هنر دینی، تئاتر دینی و آئین‌های دراماتیک در این میان، سرشار از کیفیت‌های منحصر به فرد هستند. آنچه که فخر کلام تئاتر در توصیف احساس ناب بشری داشته است، مؤید نکاتی زیبا و سرشار از معانی ارزشمند و متعالی است. برگزاری دومین جشنواره تئاتر صاحبدلان، همزمان با دو عید بزرگ قربان و غدیر، شرح حال همان فخر شکوهمند تئاتر در ترسیم هنر دینی است. هنری که طی ا ین سالیان از جانب عموم مردم پاس داشته شده و بیشترین علایق را خود به خود معطوف کرده است.

- سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دومین جشنواره تئاتر صاحبدلان پیام داد.

متن پیام وی به شرح زیر است: هنر دینی ناشی از ناب‌ترین احساس‌های بشری است. دو ویژگی حقیقت‌جویی و خداطلبی در ضمیر بشری ریشه‌ای دیرینه دارد. این ویژگی‌ها البته دوسویه است. از یک سو بشر میل به خداگرایی و قرب الهی دارد، از سوی دیگر ذات احدیت، انسان را همچون وجودی کاوشگر به سوی خود رهنمون می‌سازد.

هنر دینی در ایران اسلامی، طی سه دهه کار و تلاش مداوم دلباختگان این حوزه، وارد مرحله جدیدتری شده است. تعهد و آرمان درمیان هنرمندان با ظرافت‌های فنی و تکنیکی آراسته شده است. محصول این هنرمندان امروزه نه تنها قابل ارائه به مخاطبان کشور است، بلکه قابلیت جهانی و عرضه جهانی دارد.

دراین میان هنر، تئاتر با مضمون دینی از هنرهای افتخارآفرین بوده است. کیفیت اجرای زنده، مفاهیم عمیق، استفاده وسائل صحنه و نمادهای مندرج در اشیا و اشکال به تئاتر، هنری مملو از زیبایی‌شناسی معنایی و بصری بخشیده است. تئاتر در دوران پس از انقلاب مسیر تخصصی شدن را پیمود و بازتاب این امر در جزء‌جزء مؤلفه‌های تولیدی اثر صحنه‌ای مشهود است. تئاتر دینی هم‌اکنون در مسیر این دستاورد رو به اعتلا به افق‌های طلایی چشم دوخته است.

ایجاد رویدادهای بزرگ تئاتر دینی همچون پشتوانه و نیروی پوششی و مسیر بسترسازی برای هنرمندان کشور در حوزه آثار عاشورایی و رضوی قابل تقدیر است. عشق و ارادت اصحاب هنر به خاندان عصمت و طهارت (ع) ستودنی است و آمارهای تولیدی در رویدادهای ارزشی حوزه تئاتر از همین عشق و ارادت حکایت دارد.

جشنواره صاحبدلان در همین زمینه و با رویکرد توسعه تئاتر دینی کشور وارد دومین سال خود شده است. این جشنواره با هدف پرداختن جامع و مانع به مضامین تئاتر دینی و مذهبی چشم‌انداز دقیقی را نظاره می‌کند، پرداختن به موضوعات مرتبط با زندگی پیامبر اکرم (ص)، آثار علوی، فاطمی و مهدوی در کنار آثار عاشورایی و رضوی ابعاد وسیع‌تری از هنرهای نمایشی کشور مطرح می‌کند. امید است این توسعه مضمونی، همواره دامنه گسترده‌تری بگیرد و در این راه از تمام ظرفیت‌های تئاتر ایران، استعدادها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق و استان‌های کشور استفاده شود.