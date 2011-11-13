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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

طباطبایی‌نژاد:

تحریمها روحیه خودباوری ایرانیان را افزایش داد

تحریمها روحیه خودباوری ایرانیان را افزایش داد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تحریمها نه تنها تولید را درگیر نکرده بلکه در این مدت شرکت فولادمبارکه با افزایش تولید همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه آیات ولایت و مباهله از جمله آیاتی است که در ماه ذی‌الحجه بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده که دلالت بر جایگاه و مقام اهل بیت و ائمه اطهار است، اظهار داشت: سادات که نشان از پیامبر اکرم (ص)، امیرمومنان و ائمه و اهل بیت(ع) دارند جایگاهی رفیع داشته که وظیفه‌ای سخت بر عهده آنها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به منشأ سیادت سادات بیان داشت: اگرچه در جامعه مرسوم است که سادات را یا حسنی و یا حسینی می‌نامند اما سادات هم حسنی هستند و هم حسینی زیرا همه به امام باقر(ع) منسوب هستند که ایشان هم نوه دختری امام حسن (ع) و نوه پسری امام حسین (ع) هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان از سادات خواست تا در رعایت فضائل از هم پیشی گرفته و بیان داشت: اتصال سادات به ائمه(ع) و به ویژه پیامبر اکرم (ص) باعث می‌شود تا سادات در تمام مراحل و لحظات عمر خویش از چهارده معصوم پیروی کنند و در رعایت عدالت و انصاف از هم پیشی بگیرند.

طباطبایی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) بزرگ بزرگان است و سید الخلق و سادات که به ایشان متصل هستند باید به دلیل همین بزرگواری، از خود در برابر دیگران کرنش و بزرگی نشان دهند و مردم هم در مقابل باید به آنها احترام گذارند.

وی با اشاره به تحریم‌هایی که از سوی دشمنان ایران اسلامی بر این کشور تحمیل شده، اضافه کرد: تحریم‌ها نه تنها تولید را درگیر نکرده بلکه در این مدت شرکت فولادمبارکه با افزایش تولید همراه بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: بارها از سوی استعمارگران شرق و غرب ما تحریم شده‌ایم و ین تحریم‌ها نه تنها کارساز نبوده بلکه روحیه خودباوری را در مردم سخت‌کوش ایران بارور ساخته و ما روز به روز در تمامی عرصه‌ها چون نظامی، علمی و پزشکی پیشرفت کرده و سرآمد کشورهای منطقه و جهان شده‌ایم.

کد مطلب 1458967

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