تحریمها روحیه خودباوری ایرانیان را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه آیات ولایت و مباهله از جمله آیاتی است که در ماه ذی‌الحجه بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده که دلالت بر جایگاه و مقام اهل بیت و ائمه اطهار است، اظهار داشت: سادات که نشان از پیامبر اکرم (ص)، امیرمومنان و ائمه و اهل بیت(ع) دارند جایگاهی رفیع داشته که وظیفه‌ای سخت بر عهده آنها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به منشأ سیادت سادات بیان داشت: اگرچه در جامعه مرسوم است که سادات را یا حسنی و یا حسینی می‌نامند اما سادات هم حسنی هستند و هم حسینی زیرا همه به امام باقر(ع) منسوب هستند که ایشان هم نوه دختری امام حسن (ع) و نوه پسری امام حسین (ع) هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان از سادات خواست تا در رعایت فضائل از هم پیشی گرفته و بیان داشت: اتصال سادات به ائمه(ع) و به ویژه پیامبر اکرم (ص) باعث می‌شود تا سادات در تمام مراحل و لحظات عمر خویش از چهارده معصوم پیروی کنند و در رعایت عدالت و انصاف از هم پیشی بگیرند.

طباطبایی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) بزرگ بزرگان است و سید الخلق و سادات که به ایشان متصل هستند باید به دلیل همین بزرگواری، از خود در برابر دیگران کرنش و بزرگی نشان دهند و مردم هم در مقابل باید به آنها احترام گذارند.

وی با اشاره به تحریم‌هایی که از سوی دشمنان ایران اسلامی بر این کشور تحمیل شده، اضافه کرد: تحریم‌ها نه تنها تولید را درگیر نکرده بلکه در این مدت شرکت فولادمبارکه با افزایش تولید همراه بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: بارها از سوی استعمارگران شرق و غرب ما تحریم شده‌ایم و ین تحریم‌ها نه تنها کارساز نبوده بلکه روحیه خودباوری را در مردم سخت‌کوش ایران بارور ساخته و ما روز به روز در تمامی عرصه‌ها چون نظامی، علمی و پزشکی پیشرفت کرده و سرآمد کشورهای منطقه و جهان شده‌ایم.