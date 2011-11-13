به گزارش خبرنگار مهر، نشست دبیر ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی پروین اعتصامی صبح روز یکشنبه 22 آبان ماه با حضور مازیار رضاخانی دبیر و فرناز قیصری پور مدیر اجرایی در ایوان شمس برگزار شد.

مازیار رضاخانی در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر و تشکر ویژه از شمقدری معاون سینمایی گفت: حمایت‌های ایشان قابل ستایش و این همراهی و همکاری نقش بسزایی در برگزاری هر چه بهتر و متفاوت تر این دوره از جشنواره دارد.

وی افزود: جشنواره پروین اعتصامی مختص فیلم‌هایی با موضوع زن است که به همت خانه حمایت از زنان هنرمند ایرانیان از سال 1383 برگزار می‌شود که ششمین دوره آن با رویکرد حجاب و نقش زن در تحکیم خانواده از دوم تا پنجم دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

رضاخانی در ادامه به تشریح بخش‌های مختلف جشنواره پرداخت و گفت: این دوره از جشنواره به دو بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین‌الملل تقسیم می‌شود که در بخش مسابقه سینمای ایران بخش‌های: نیلوفر (زرین و سیمین)، ویژه، نگاه نو، پروین اعتصامی و در بخش بین الملل مسابقه بین الملل و بخش ویژه بین الملل (مختص فیلمسازان خارجی با موضوع اشعار و اندیشه های بانو پروین اعتصامی ) را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 900 فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده است که از این میان 76 اثر از فیلمسازان 16 کشور جهان در بخش بین‌الملل جشنواره به رقابت خواهند پرداخت. امسال بخش بین الملل با رویکرد تاثیر نقش زن در ارائه هنر جهانی برگزار می‌شود.

رضاخانی ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه جشنواره امسال با استقبال بسیار خوبی از سوی فیلمسازان رو به رو شده و حضور آثار مرتبط با اشعار و اندیشه های بانو پروین اعتصامی بیش از سال های گذشته بوده است به طوری که امسال تعداد زنان شرکت کننده در جشنواره 5/1 برابر افزایش یافته است که این نشان از رشد سطح مشارکت و حضور فعال ایشان در جشنواره است.

در ادامه این نشست فرناز قیصری پور مدیر اجرایی جشنواره نیز در ارتباط با برگزاری این دوره عنوان کرد: در دوره ششم علاوه بر اعطای جوایز در بخش‌های مختلف جشنواره، به بهترین نام فیلم که بیشترین همخوانی را با محتوای آن داشته باشد جایزه‌ای نیز اهداء می‌شود. همچنین قرار است یک نظرسنجی در بین 130 چهره علمی فرهنگی و هنری کشور صورت گیرد که در پی آن بهترین نام فیلم با موضوع زن در تاریخ سینمای ایران اعلام خواهد شد. امسال در بخش تجلیل‌ها نیز از بزرگان و زنان هنرمند و فعال در عرصه سینما تجلیل به عمل خواهد شد.

وی همچنین از آماده سازی یک فیلم مستند همراه با کتاب اشعار به دو زبان خبر داد و افزود: این فیلم مستند با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حال تهیه و آماده سازی است که پس از تهیه و تولید، در روز افتتاحیه جشنواره بین علاقمندان توزیع می‌شود.

مدیر اجرایی برنامه در ادامه بیان کرد: یک نرم‌افزار چند رسانه‌ای شامل زندگی نامه اشعار و عکس‌هایی از شاعر معاصر پروین اعتصامی به منظور آشنایی هر چه بهتر مخاطبان با این شاعر تهیه شده است که این نرم‌افزار نیز در روز افتتاحیه توزیع خواهد شد.

قیصری پور در پایان این نشست خاطر نشان کرد: پیرو پیگیری‌های صورت گرفته به منظور گسترش فعالیت‌های حمایتی از زنان هنرمند، نام خانه زنان هنرمند ایرانی به خانه حمایت از زنان هنرمند ایرانیان تغییر نام یافت و به دلیل حمایت‌های وزارت کشور از این حرکت فرهنگی هنری، این خانه تحت پوشش وزارت کشور در آمد.

ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی با رویکرد حجاب و نقش زن در تحکیم خانواده از دوم تا پنجم دی ماه در تهران برگزار می شود.