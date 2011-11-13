آخرین وضعیت قیمت مکالمات تلفنی/ نرخ متوسط استفاده از تلفن ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را که حدود هفت سال است تغییر مانده سال گذشته در قالب بسته پیشنهادی به شورای رقابت ارائه کرد که این پیشنهاد پس از بررسی با اندکی تغییرات مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفت و این شورا با تهیه فرمول قیمت، هفته گذشته از تصویب 12 درصدی تعرفه تلفن ثابت خبر داد.

پیشنهاد مخابرات 78.5 ریال به ازای هر پالس مکالمه بود

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارائه پیشنهاد مخابرات برای تعدیل نرخ های مخابراتی به شورای رقابت و با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه شورای رقابت برای افزایش 12 درصدی تعرفه به مخابرات ابلاغ نشده است، اظهار داشت: با فرمول تعیین شده نرخ هر پالس تلفن که هم اکنون 44.7 ریال است به حدود 51 ریال خواهد رسید و این در حالی است که پیشنهاد قیمت تمام شده مخابرات در حدود 78.5 ریال بود؛ به این معنی که هر پالس مکالمات برای مخابرات در این حد هزینه بر می دارد و مخابرات در بسته پیشنهادی خود رسیدن به این نرخ را خواستار شده بود.

وی با بیان اینکه تغییرات اقتصادی در جامعه باعث افزایش هزینه های جانبی از جمله نگهداری و مواد اولیه برای شبکه های مخابراتی شده اضافه کرد: رقم 78.5 ریال قیمت تمام شده هر پالس مکالمات مخابراتی قبل از بحث اثرات هدفمندی یارانه ها بوده و این قیمت براساس تمام فرمولهای موجود جهانی و بحث های اقتصادی داخلی تعیین شده بود که شورای رقابت با این پیشنهاد موافقت نکرد.

افزایش 12درصدی، قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نمی دهد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نرخ پالس مکالمات براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی شورای رقابت محاسبه خواهد شد، ادامه داد: این فرمول افزایش 12 تا 15 درصدی مکالمات تلفن ثابت را به همراه خواهد داشت اما حتی این اعداد نیز قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نخواهد داد.

وی با بیان اینکه هزینه های جانبی و مواد PVC که پوسته کابلهای مخابراتی را تشکیل می دهند و نیز هزینه نگهداری پیمانکاران افزایش یافته است، گفت: افزایش نرخ مکالمات در این حد رقم زیادی نخواهد بود و برای خانوار ایرانی که ماهانه به طور متوسط 6500 تومان برای تلفن ثابت خود هزینه می کنند، رقم زیادی نمی شود.

متوسط استفاده ایرانیها از تلفن در هر دوره 13 هزار تومان است

فیضی به مهر گفـت: بررسی های انجام شده از میانگین استفاده از خط تلفن ثابت در کشور که بیشتر آن نیز در تهران است، نشان می دهد که متوسط استفاده هر خانوار ایرانی از تلفن ثابت ماهانه 6500 تومان و هر دوماه 13 هزار تومان است که با افزایش نرخ 12 تا 15 درصدی شاید این مبلغ به 15 هزار تومان برسد که در مقایسه با دیگر مایحتاج سبد خانوار مردم رقمی بالایی نبوده و در سبد خانوار اصلا دیده نمی شود.

2.5 درصد سبد خانوار ایرانی به ارتباطات اختصاص دارد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مردم ایران هزینه زیادی برای ارتباطات نمی پردازند، به مهر گفت: طبق اعلام بانک مرکزی مردم ایران 2.5 درصد از سبد خانوار را به کل ارتباطات از جمله موبایل، تلفن ثابت و دیتا اختصاص می دهند که افزایش 12 درصدی روی هزینه تلفن ثابت در این سبد اصلا محسوس نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه 20 درصد درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت است، ادامه داد: این افزایش قیمت روی حسابهای امسال مخابرات که تغییر خاصی ایجاد نمی کند. ضمن آنکه به همین میزان پرداختی مخابرات به دولت افزایش خواهد یافت.

9 درصد درآمد مخابرات از تلفن ثابت به خزانه دولت واریز می شود

فیضی افزود: براساس پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، هرگونه افزایش تعرفه باید در مبلغ پرداختی به دولت نیز دیده شود و از آنجایی که مخابرات تاکنون 8 درصد درآمد خود از محل تلفن ثابت را به دولت پرداخت می کرد، در صورت افزایش 12 تا 15 درصدی تعرفه ها، باید حدود 9 درصد درآمد خود را از محل تلفن ثابت به خزانه دولت واریز کند و با این وجود از این میزان افزایش رقم بالایی نصیب مخابرات نخواهد شد.

اعلام نظر نهایی مخابرات برای افزایش تعرفه اوایل هفته آینده

وی به مهر گفت: در صورت ابلاغ مصوبه شورای رقابت، مخابرات تا اوایل هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد افزایش نرخ مکالمات تلفنی و چگونگی اجرای آن اعلام خواهد کرد.