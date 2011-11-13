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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

در مسابقات جوانان کشور/

تیم شمشیربازی اصفهان به مقام سوم کشور دست یافت

تیم شمشیربازی اصفهان به مقام سوم کشور دست یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم شمشیربازی جوانان استان اصفهان در مسابقات جایزه بزرگ جوانان کشور به مقام سوم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جوانان با معرفی برترینهای دو اسلحه فلوره و اپه صبح امروزیکشنبه با حضور تیمهای استانهای مختلف کشور پیگیری شد.

بر همین اساس در پیکارهای اسلحه فلوره علیرضا ادهمی از تهران قهرمان، علیرضا سلیمانی از همدان نائب قهرمان و میلاد محجور از گیلان و ابوالفضل طالبی از اصفهان سوم شدند.

در پیکارهای این اسلحه ۳۲ نفر از ۱۲ استان به رقابت پرداختند. همچنین در رقابتهای اسلحه اپه که با حضور ۴۵ نفر از ۱۵ استان برگزار شد، سامان آزادیان از همدان قهرمان، امیر خلفی از زنجان نائب قهرمان و امیر رضا کنعانی از اردبیل و مهدی رضایی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

کد مطلب 1458973

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