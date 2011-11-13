تیم شمشیربازی اصفهان به مقام سوم کشور دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جوانان با معرفی برترینهای دو اسلحه فلوره و اپه صبح امروزیکشنبه با حضور تیمهای استانهای مختلف کشور پیگیری شد .

بر همین اساس در پیکارهای اسلحه فلوره علیرضا ادهمی از تهران قهرمان، علیرضا سلیمانی از همدان نائب قهرمان و میلاد محجور از گیلان و ابوالفضل طالبی از اصفهان سوم شدند .