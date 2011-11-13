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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

از طریق بندرامام/

اولین محوله گندم قزاقستان به امارات تزانزیت شد

اولین محوله گندم قزاقستان به امارات تزانزیت شد

ماهشهر - خبرگزاری مهر: نخستین محموله گندم کشور قزاقستان در سال جاری به وزن 10 هزار و 124 تن توسط بخش خصوصی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به امارات ترانزیت شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارگیری نخستین محموله ترانزیتی گندم در هشت ماهه سال جاری توسط کشتی «اس اس روز» اظهار کرد: طبق برنامه ریزی شرکت خصوصی ترانزیت کننده به منظور ترانزیت 300 هزار تن گندم از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، این محموله با دو دستگاه جرثقیل ساحلی 140 تنی طی مدت کمتر از 48 ساعت بارگیری و به مقصد کشور امارت ترانزیت شد.

علیرضا خجسته کوتاهی فاصله ترانزیتی بین کشورهای ساحلی حوزه دریایی خزر و خلیج فارس از طریق بندر امام خمینی(ره) و نیز برخورداری از تجهیزات توانمند و مدرن تخلیه و بارگیری و انبارهای سرپوشیده را از جمله مزیتهای این مجتمع بندری برشمرد که موجب اقبال بازرگانان و صاحبان کالا برای ترانزیت غلات به کشورهای همجوار می شود.

وی افزود: ترانزیت انواع کالا در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 37 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1458974

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