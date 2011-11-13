به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسن نیک نژاد روز یکشنبه در نشست خبری سومین همایش ملی مسئولان انتظامی سازمان نظام پزشکی که قرار است 28 آبان ماه جاری در محل کتابخانه ملی برگزار شود، به تشریح اهداف این همایش و برنامه های حوزه انتظامی نظام پزشکی پرداخت.

وی با اشاره به وجود دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی در 185 شهر کشور، افزود: طبق قانون، امور تخلفات انتظامی گروه پزشکی توسط این دادسراها رسیدگی می شود.

نیک نژاد با اعلام اینکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در دادسراهای انتظامی مثل دستگاه قضائی است، گفت: طبق قانون، تخلفات انتظامی پرستاران نیز توسط هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی رسیدگی می شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران به آمار شکایات و تخلفات پزشکی در کشور اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه اول امسال حدود 1818 شکایت در سراسر کشور به دادسراهای انتظامی نظام پزشکی رسیده است که 1185 پرونده مورد رسیدگی و برای آنها رای صادر شده است.

وی ادامه داد: 59 درصد از آرای صادر شده قرار منع تعقیب و 38 درصد نیز کیفرخواست بوده است.

نیک نژاد با اعلام اینکه برای 12 درصد از پرونده های رسیدگی شده در 6 ماهه اول امسال 3 ماه تا یک سال ممنوعیت طبابت در محل تخلف صادر شده است، افزود: برای 3 درصد نیز 3 ماه تا یک سال ممنوعیت طبابت در کشور و یک درصد هم یک تا 5 سال ممنوعیت طبابت در کشور صادر شده است.

معاون سازمان نظام پزشکی در تشریح بیشترین شکایات مردمی از گروههای پزشکی در کشور، گفت: بیشترین شکایت مربوط به متخصصین زنان و زایمان و رتبه های بعدی به ترتیب شامل پزشکان عمومی، دندانپزشکان، ارتوپدها و جراحان عمومی است.

وی در خصوص میزان شکایات جراحی زیبایی بینی نیز افزود: شکایت از جراحی بینی در تهران رتبه چهارم یا پنجم را دارد و در کشور رتبه هشتم است.

نیک نژاد با اعلام اینکه آمار شکایات از گروههای پزشکی در تهران طی سال گذشته بین 10 تا 15 درصد کمتر از سال 88 بوده است، گفت: این آمار در کشور 6 درصد بوده است.