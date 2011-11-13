یزد کمترین سرانه مصرف سبزیجات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکیبافر پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی دیابت در یزد با اشاره به رشد روزافزون دیابت در دنیا و کشورهای خاورمیانه اظهار داشت: بیشترین شیوع دیابت در کشور در استان یزد است که این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: به طور قطع سبک زندگی مهمترین عامل در بروز این روند است و با توجه به اینکه استان یزد کمترین میزان مصرف سبزیجات را در سطح کشور دارد، سبک زندگی و شیوه تغذیه مردم این استان باید اصلاح شود.

این کارشناس ارشد تغذیه ادامه داد: سبزیجات عامل مهمی در کنترل و حتی پیشگیری از دیابت هستند اما با این وجود در استان یزد به رغم شیوع بالای دیابت به این تیپ از مواد غذایی بی توجهی می شود.

وی با اشاره به اینکه تغذیه و رژیم غذایی یک فرد دیابتی تفاوت چندانی با سایر افراد ندارد، گفت: افراد دیابتی می توانند با داشتن یک برنامه صحیح غذایی از تمام گروه غذاها استفاده کنند و تنها موردی که همه مردم به ویژه افراد دیابتی باید از آن پرهیز داشته باشند، شکر و مشتقات آن مانند انواع کیک، بیسکویت، شکلات، آبمیوه های صنعتی، بستنی، سس مایونز، قند و شکر و ... است.

شکیبافر گفت: سبزیجات باید بیشترین قسمت از سفره ما را اشغال کند در حالی که مردم از آن به عنوان یک تزیین بر سر سفره استفاده می کنند و یا با اضافه کردن سس به سالاد و سبزیجات آن را به یک عامل مضر تبدیل می کنند.

وی همچنین استفاده از لبنیات با چربی زیر دو درصد را توصیه کرد و افزود: لبنیات بالای سه درصد چربی استفاده نشود و در پخت غذاها نیز از روغن زیاد خودداری شود.

این کارشناس ارشد تغذیه توصیه کرد: بیماران دیابتی برای جلوگیری از افت قند خون خود حتما علاوه بر سه وعده اصلی غذایی در طول روز به میان وعده های غذایی نیز توجه کنند و در هیچ کدام از وعده ها غذا را به مقدار زیاد مصرف نکنند.

شکیبافر گفت: سبزیجات عامل مهمی در کنترل و حتی پیشگیری از دیابت است و به طور قطع باید در رژیم غذایی بیماران دیابتی و حتی افراد سالم گنجانده شود.