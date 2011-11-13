به گزارش خبرگزاری مهر، هری ردنپ که 11 روز پیش به دلیل گرفتگی یکی از رگهای قلبش تحت عمل جراحی قرار گرفت امیدوار است هر چه زودتر به میادین بازگردد.
او که انتظار داشت تنها چند روز پس از عمل جراحیاش به نیمکت تاتنهام بازگردد با دستور پزشکان اکنون مجبور است حداقل پنج هفته در خانه استراحت کند.
این مربی 64 ساله در گفتگو با روزنامه "ساندی میرر" اظهار داشت: ماندن در خانه و دور بودن از فوتبال برایم ناامید کننده است و بسیار مشتاقم هر چه زودتر به روی نیمکت تیمم بازگردم اما از طرفی نمی توانم توصیه متخصصان را هم که برایم استراحت مطلق تجویز کردهاند را نادیده بگیرم.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: امیدوارم زودتر از تاریخی که آنها برایم در نظر گرفتهاند بازگردم، چرا که همه از دستم در خانه دیوانه شدهاند!
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