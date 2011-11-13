2 هزار مداح بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "نشست کانون مداحان کل کشور" با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی و حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی یکشنبه 22 آبانماه در ساختمان شهید نواب این سازمان برگزار شد.

سید مرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی در این نشست به برخی فعالیتهای این بنیاد در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و در پاسخ به انتقادات تعدادی از رؤسای کانون مداحان مراکز استانها نسبت به موازیکاری بنیاد دعبل با این کانون و عدم تعیین ردیف بودجه، گفت: بنیاد دعبل خزاعی با نظر صریح مقام معظم رهبری تشکیل شد و در خانواده سازمان تبلیغات اسلامی تعریف می شود .

وی تأکید کرد: دو واژه" نیازمند" و "از کار افتاده" در دستور صریح حضرت آقا برای تشکیل بنیاد دعبل وضعیت ما را نسبت به وظایف و اولویتهایمان روشن می کند . ایشان مرقوم فرموده اند که شایسته است به گروهی که در جامعه مداح نیازمند و از کارافتاده هستند رسیدگی شود. متأسفانه در مدت 2 سالی که در این بنیاد فعالیت می کنم هنوز جمعیت از کارافتاده و یا نیازمند جامعه مداح احصا نشده است.

توکلی در مورد تعداد مداحان بیمه شده از سوی بنیاد دعبل خزاعی گفت: حدود 2 هزار مداح تا کنون از سوی بنیاد بیمه شده اند و تا بیمه شدن حدود 45 هزار مداح راه طولانی در پیش داریم.

مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی گفت: نمایندگان دعبل و کانون مداحان پیکره واحدی هستند و قطعا نقصهایی وجود دارد و ناهماهنگی و موازیکاری ممکن است مشکلاتی را در استانها ایجاد کرده باشد اما نزد ما نماینده کانون در استانها با نماینده دعبل هیچ تفاوتی نمی کند، برخی دوستان در استانها هم نمایندگی بنیاد دعبل و هم نمایندگی کانون مداحان را بر عهده دارند و امیدواریم در آینده در همه استانها اینگونه شود تا از ناهماهنگی ها جلوگیری شود.

به گزارش مهر، در بخشی از این نشست شرکت کنندگان ضمن بحث و گفتگو در مورد "نشان کانون مداحان کل کشور" پیرامون راهکارهای ارتقای سطح علمی مداحان و برنامه ریزی برای ماه محرم و صفر در همسویی با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.