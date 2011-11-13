سید عباس دانایی در گفتگو با مهر گفت: حوزه هنری استان سمنان در راستای اهداف فرهنگی و هنری، دومین دوره جشنواره عکس آن را برگزار می کند.



دانایی افزود: جشنواره عکس آن می‌تواند آرشیوی کامل از تلاش فعالان عرصه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و هنری بوده که تاکنون از زاویه دید هنرمند عکاس پنهان مانده است و ثبت این زاویه‌ها می‌تواند اسناد ماندگار از وقایع این استان فرهنگی باشد.

وی گفت: جشنواره عکس آن در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می شود که موضوعات بخش اصلی مستند اجتماعی (تلاش در استان سمنان) و انتزاعی مفهومی و موضوع بخش ویژه نیز نماز و نیایش می باشد.

دبیر دومین جشنواره عکس آن تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار 25 آذر سال جاری بوده و آثار در دی ماه انتخاب و در بهمن سال جاری جوائز منتخبان اهدا و آثار در نمایشگاهی عرضه می گردند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان در خصوص جوایز منتخبان این جشنواره تصریح کرد: به نفر اول هر موضوع 3 میلیون ریال، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره وکمک هزینه برگزاری نمایشگاه انفرادی، نفر دوم هر موضوع 2 میلیون و پانصد هزار ریال، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و نفر سوم هر موضوع 2 میلیون ریال، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره تعلق می گیرد.

دانایی افزود: همچنین به کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد گواهی شرکـت و هدایایی به عنوان حق تالیف پرداخت می شود.

وی گفت: شرکت تمامی عکاسان در این جشنواره آزاد است و هر عکاس می‌تواند حداکثر در هر بخش 7 قطعه عکس به دبیرخانه ارسال نماید.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند جهت دریافت فراخوان این جشنواره به حوزه هنری استان سمنان مراجعه و آثار خود را به نشانی سمنان، باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان، حوزه هنری استان سمنان ، دبیرخانه دومین جشنواره عکس آن ارسال نمایند.