به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انقلاب تونس را الگویی برای تمامی کشورهای کشورهای اسلامی خاورمیانه دانست و گفت: امیدوارم برادران تونسی پس از انقلاب نیز وحدت خود را حفظ کنند، زیرا فتنه‌های بسیاری از طرف دولت‌هایی که مخالف وحدت کشورهای اسلامی هستند طراحی می‌شود.

صالحی با ابراز امیدواری به اینکه نظام آینده تونس بر پایه اخلاق اجتماعی استوار باشد، افزود:برخلاف خواسته غرب که می‌خواهد هیچ رفاهی در کشورهای اسلامی وجود نداشته باشد و آنها را زیر سایه پرچم خود نگه دارد کشورهای اسلامی می‌توانند با قرار گرفتن زیر پرچم اسلام به هویت واقعی خود دست پیدا کنند.

وی افزود: ملت ایران 32 سال است که تمام محدودیت‌های اعمال شده از سوی غرب را تحمل کرده است، اما با این وجود به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی بسیاری دست پیدا کرده است.

در ادامه این دیدار که جواد شمقدری معاون امور سینمایی نیز حضور داشت، هیئت تونسی دیدگاههای خود را در خصوص سینمای ایران و توسعه روابط فرهنگی فیمابین دو کشور مطرح کردند.