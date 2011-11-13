غدیر ریشه و پایه دین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کرامت الله ملک حسینی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم، گفت: در تمامی اسلام هیچ صحنه ای معادل غدیر خم نیست زیرا در این روز خداوند به عنوان عامر، پیغمبر مامور اجرا، امیرالمومنین(ع) به عنوان اجرا و محیط عمل نیز غدیر خم است.

وی ادامه داد: غدیر خم وضعیت غیر عادی بود زیرا در این روز دین اسلام و تلاش پیغمبر(ص) تکمیل شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اسلام بدون ولایت امیرالمومنین(ع) کامل نیست و پس از این اتفاق بزرگ بود که این روز به عنوان بزرگترین عید مسلمانان جهان شناخته می شود.

آیت الله ملک حسینی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص توجه به برگزاری مراسم عید از سوی مسئولان و ادارات، تاکید کرد: الغدیر مهمترین روز در دین است و اگر ادارات و سازمانها به این موضوع توجه نداشته باشند جای تعجب است زیرا این جشن بزرگ امیرالمومنین(ع) است.

وی افزود: این جشن با هیچ عید دیگری قابل قیاس نیست زیرا بحث شخص و یا گروه نیست بلکه موضوع عالم و نظام اسلامی است.

عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص عدم توجه به برگزاری مراسم باشکوه جشنهای مذهبی، تاکید کرد: هم عزاداری و هم جشن باید باشکوه گرفته شود و اگر تا به امروز چنین اتفاقی روی نداده کم کاری مسئولان مربوطه و تبلیغات ناقص روحانیون است که به خوبی چنین مراسمات و اهمیت این اعیاد به خوبی توضیح داده نشده است.