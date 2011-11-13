اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم ملی نوجوانان ارمنستان با منتخب استان البرز از بیستم آبانماه به میزبانی کرج برگزار شده است.

اردوی مشترک تیم ملی نوجوانان ارمنستان با منتخب البرز با هدف پیشرفت ورزش جودوی این استان و حضوری قدرتمند تر در میادین کشوری به مدت یک هفته در سالن هفت تیر استان البرز در حال برگزاری است.



بازدید مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از امکانات ورزشی اشتهارد

بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از امکانات ورزشی اشتهارد بازدید به عمل آورد.

اشتهارد، این بازدید دستاوردهای مهمی در پی داشت که می توان به کلنگ زنی ساخت سالن چند منظوره اشتهارد طی هفته های آتی ، بیمه ورزشکاران ، حق رای نمایندگان هیاتهای ورزشی اشتهارد در مجامع انتخاباتی هیات استان البرز و ... اشاره کرد.



حضور جودوکار هشتگردی در تیم منتخب البرز

جودوکار نوجوان هشتگردی به تیم منتخب استان البرز جهت شرکت در مسابقات کشوری دعوت شد.

از سری مسابقات انتخابی جودوی نوجوانان البرز که در سالن شهید کیانپور برگزار گردید، علی بیک زاده جودوکار هشتگردی در وزن 73 کیلوگرم موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این رقابتها شد و به اردوی تیم منتخب استان جهت حضور در مسابقات کشوری راه یافت.



برگزاری مرحله سوم مسابقات دو ومیدانی البرز به میزبانی کمالشهر

مرحله سوم مسابقات دو ومیدانی استان البرز به میزبانی کمالشهر برگزار خواهد شد.

این مسابقات روز سه شنبه 24 آبانماه به میزبانی کمالشهر و با نام جام سرداران برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است تیم کمالشهر در مرحله دوم مسابقات در مجموع تیمی آقایان و بانوان و در رده های سنی بزرگسالان و جوانان موفق به کسب مقام قهرمانی شده بود.

