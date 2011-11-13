به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به منظور آشنایی شنوندگان با داستان‌های شفاهی و ریشه‌یابی تاریخی آنها در مناطق مختلف در دو بخش نمایشی و کارشناسی تهیه شده است.

طیبه محمد علی سردبیر تهیه کننده "جغرافیای قصه" با بیان این مطلب افزود: احمد وکیلیان، کارشناس این برنامه و نصرالله آژنگ کارشناس میهمان این برنامه هستند.

بر اساس این خبر، ایوب آقاخانی بخش نمایشی "جغرافیای قصه" را کارگردانی می‌کند که یکی از داستان‌های عامیانه شهرستان همدان تحت عنوان "موش آدم خوار" درباره تاجری است که با اعتماد سه انبار آهن را به مدت یک سال به دوستش می‌سپارد و در این بین اتفاقاتی می‌افتد که...

این نمایش با هنرمندی امیر منوچهری ، بهرام ابراهیمی ، مهدی گیاهی ، نورالدین جوادیان ، احمد گنجی ، بهرام سروری نژاد ، مهدی طهماسبی امروز یکشنبه 22 آبان از رادیو نمایش پخش می‌شود.

شنوندگان می‌توانند انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره پیامک 300001075 و شماره تماس 33913366 مطرح کنند.