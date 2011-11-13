پادرمیانی ولیعهد عربستان برای بخشش مبارک/ فهرست ملاقاتی های دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربیه 24، "نایف بن عبدالعزیز" اخیرا طی تماسی تلفنی با مبارک صحبت کرده و به زودی برای دیدار با وی ریاض را به مقصد قاهره ترک می کند.

گفته می شود علاوه بر این شاهزاده سعودی برخی از مقامات عربی و اروپایی نیز در صدد دیدار با مبارک در بیمارستان محل اقامت وی (مرکز جهانی طب) در قاهره هستند.

بر این اساس،"آنگلا مرکل"صدراعظم آلمان،"نیکلا سارکوزی"رئیس جمهور فرانسه،"شیخ زاید"رئیس امارات از جمله مقاماتی هستند که با ملاقات آنها با مبارک موافقت شده تا برای وی به بهانه بیماری طلب عفو و بخشش کنند.

این در حالی است که "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین اخیرا به دیدار مبارک رفته بود که این دیدار با گریه شدید دیکتاتور مخلوع مصر همراه شد.