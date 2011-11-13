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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

رسانه ها خبر دادند:

پادرمیانی ولیعهد عربستان برای بخشش مبارک/ فهرست ملاقاتی های دیکتاتور

پادرمیانی ولیعهد عربستان برای بخشش مبارک/ فهرست ملاقاتی های دیکتاتور

منابع آگاه از سفر قریب الوقوع نایف بن عبدالعزیز ولیعهد جدید سعودی به قاهره برای پادر میانی در زمینه عفو جنایات مبارک دیکتاتور مخلوع مصر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربیه 24، "نایف بن عبدالعزیز" اخیرا طی تماسی تلفنی با مبارک صحبت کرده و به زودی برای دیدار با وی ریاض را به مقصد قاهره ترک می کند.

گفته می شود علاوه بر این شاهزاده سعودی برخی از مقامات عربی و اروپایی نیز در صدد دیدار با مبارک در بیمارستان محل اقامت وی (مرکز جهانی طب) در قاهره هستند.

بر این اساس،"آنگلا مرکل"صدراعظم آلمان،"نیکلا سارکوزی"رئیس جمهور فرانسه،"شیخ زاید"رئیس امارات از جمله مقاماتی هستند که با ملاقات آنها با مبارک موافقت شده تا برای وی به بهانه بیماری طلب عفو و بخشش کنند.

این در حالی است که "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین اخیرا به دیدار مبارک رفته بود که این دیدار با گریه شدید دیکتاتور مخلوع مصر همراه شد.

کد مطلب 1458987

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