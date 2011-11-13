به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی گفت: دومین همایش آموزشی ـ تخصصی به همراه کارگاههای مهارتی روحانیون مستقر سراسر کشور از 28 آبان به مدت 4 روز در مجتمع فرهنگی نور استان قم برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این همایش را توانمندسازی روحانیون مستقر و آشنایی هرچه بیشتر آنها با ماموریتهای تبلیغی سازمان عنوان کرد و افزود: از مهمترین اهداف دوره مزبور، توسعه دانش تخصصی روحانیون مستقر، افزایش بهرهوری شبکه تبلیغی کشور، افزایش دانش کاربردی و مهارتی روحانیون مستقر و افزایش و ارتقای سطح علمی و تخصصی در حوزه نشر و تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام است.
دارابی همچنین تأکید کرد: با توجه به مسائل موجود در جامعه به طور قطع روحانیون و مبلغین میبایست روشهای مناسب تبلیغی را فرا گرفته تا بتوانند در حوزه مأموریتی تبلیغی مؤثر عمل کنند و این مهم با انجام آموزشهای لازم در دو سطح استانی و متمرکز امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری این همایش آموزشی ـ تخصصی، برنامههای جانبی همچون برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی در موضوعات مختلف، برگزاری نمایشگاه هنر دینی و تغذیه فکری و تحلیل و پخش فیلم نیز در نظر گرفته شده است.
توجیه روحانیون مستقر در جهت انجام مأموریتهای محوله، متناسب با برنامههای فرهنگی و دینی، اهتمام به آموزشهای تخصصی و مهارتی به صورت متمرکز با بهرهگیری از مجربترین اساتید حوزه و دانشگاه، کاربردی نمودن آموزشها با استفاده از برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه الگوی علمی و عملی در زمینههای مختلف و توانمندسازی روحانیون مستقر به منظور افزایش برد تبلیغی در مناطق مأموریت تبلیغی از جمله اهداف پیش بینی شده برای این همایش است .
مهارتورزی و ارائه روشهای تبلیغی در راستای کیفیتبخشی برنامهها و فعالیتهای بدیع و نوآورانه، بر اساس سیاستها و اهدف کلان مأموریت سازمان، ایجاد تمهیدات لازم در راستای برنامهریزی و هدایت فعالیتهای اثرگذار فرهنگی و دینی در مقابله با جریانات انحرافی و کاهش ناهنجاریها،هدفمندسازی آموزشهای دینی با نگرشهای بدیع و فعال برای پیشبرد و اثرگذاری مطلوب برنامههای فرهنگی و همچنین کارآمدسازی و بهبود فرایند تبلیغ دینی نیز برخی دیگر از اهداف عنوان شده است .
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