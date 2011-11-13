به گزارش خبرنگار مهر، نشست یک روزه بررسی صنعت چاپ و نشر در چین با حضور بزرگترین ناشر این کشور از سوی انتشارات بین‌المللی الهدی در تهران برگزار می‌شود.

در این همایش یک روزه مدیر انتشارت «رودخانه زرد» به عنوان بزرگترین ناشر جمهوری خلق چین پیرامون مختصات بازار کتاب و محصولات فرهنگی در چین به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین در این نشست کارگاهی در رابطه با آشنایی با اقتصاد نشر در چین نیز برگزار خواهد شد.

این نشست همزمان با آخرین روز از هفته کتاب، یکشنبه 29 آبان از ساعت 9 الی 14 در فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان پاسداران، خیابان شهید گل‌نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار خواهد شد.