صنعتی سازی 2700 مسکن مهر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تفاهمنامه احداث دو هزار و 700 واحد مسکن مهر صنعتی منعقد شده، افزود: تا پایان امسال مرحله اسکلت این واحدها به اتمام رسیده و تعدادی از همین واحدها برای استفاده مددجویان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه برای بازسازی بافتهای فرسوده شهرهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: بانک ملی به‌عنوان بانک عامل این اعتبار، باید هر چه سریع تر نسبت به جذب اعتبارات مربوطه از بانک مرکزی کشور اقدام کند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی ضمن انتقاد از عودت داده شدن پرونده‌های متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی ویژه بافت فرسوده از سوی بانک ملی، خواستار اقدام جدی برای رفع مشکل این پرونده‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات اعطایی شد.

محبت‌خواه عدم پرداخت آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر در آذربایجان غربی را مهمترین مشکلات پیش روی اجرای این طرح دانست و ضمن تشریح روند اختصاص و افزایش وام از 20 به 22 و 25 میلیون تومان برای هر واحد، ادامه داد: در صورت عدم پرداخت سهم توسط متقاضیان افراد دارای توان مالی پرداخت جایگزین می شوند.

این مسئول میانگین پیشرفت فیزیکی اجرای طرح مسکن مهر تا کنون در آذربایجان غربی را بیش از 47 درصد عنوان کرد و با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح دو درصد بود، اظهار داشت: با وجود پیگیریهای مکرر تنها در دو تعاونی عملیات احداث ساختمانها انجام شده و بسیاری از تعاونیها در حالت تعطیل هستند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به وعده بهره برداری از شش هزار واحد مسکن مهر در سطح استان طی دهه فجر سالجاری، ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این واحدها 70 درصد بوده که در صورت ادامه روند کند فعلی یک هزار واحد هم آماده افتتاح نمی شود.

کاظم محمدی ‌اقدم از آماده بودن بسترهای لازم برای خدمات‌ رسانی شرکتهای آب، برق و گاز در تمام پروژه‌های مسکن مهر خبر داد و ضمن انتقاد از عدم تحقق گازرسانی به پروژه مسکن مهر میاندوآب، خواستار لوله گذاری و انتقال گاز با توجه به آماده شدن مسیر انتقال به این طرح شد.

وی اعلام آمار شش هزار و 41 واحدی برای افتتاح در دهه فجر امسال را برآمده از واقعیات حاکم بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ندانست و اظهار داشت: با روند پیشرفت فیزیکی ماهانه دو درصد در هر ماه به 15 ماه زمان برای افتتاح همین پروژه ها نیازمندیم.