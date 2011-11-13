جشنواره تئاتر منطقه 2 کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه 2 کشور صبح یکشنبه آرای نهایی خود را اعلام کردند.



هیئت داوران دیپلم افتخار و جایزه بخش گریم را به محمد بختیاری طراح گریم نمایش عشق آباد از استان همدان اختصاص داد.



در بخش موسیقی، دیپلم افتخار و جایزه ویژه به محمدرضا غفاری آهنگساز نمایش خطوط خاطر از استان همدان اهدا شد.



رضا باغبانی طراح نور نمایش خطوط خاطر از استان همدان دیپلم افتخار و جایزه بخش نور را به خود اختصاص داد.



همچنین هیئت داوران در بخش طراحی صحنه نمایش از محمد قاسمی از استان همدان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.



بابک لطفی و محمد کاظمی طراحان صحنه نمایش سادیسم از استان آذربایجان غربی، فریدون ولایی طراح صحنه نمایش آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی و مهدی حسام الذاکرین و قاسم اسماعیلی دهکردی طراحان نمایش قطعات جدامانده یک جنایت معمولی از استان چهارمحال بختیاری دیپلم افتخار و جایزه بخش طراحی صحنه را به طور مشترک از آن خود کردند.



در بخش بازیگری زن، هیئت داوران از ژیلا آل ارشاد بازیگر نمایش اعترافاتی درباره زنان از استان آذربایجان شرقی و سارا اسماعیلی بازیگر نمایش قطعات جدامانده یک جنایت معمولی از استان چهارمحال و بختیاری با اهدا لوح، تقدیر به عمل آورد.



جایزه بازیگری زن به طور مشترک به شیما شادمانی بازیگر نمایش عشق آباد از استان همدان، سونیا معبودی و مریم برومند مطلق بازیگران نمایش آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی، پری بارانی بازیگر نمایش خطوط خاطر از استان همدان، آیسا کرمی و میترا آهور بازیگران نمایش سادیسم از استان آذربایجان غربی اهدا شد.



هیئت داوران در بخش بازیگری مرد با اهدای لوح، از اسماعیل طاهری بازیگر نمایش عشق آباد از استان همدان، امین بسیم بازیگر اعترافاتی درباره زنان و قطعات جدامانده از استان چهارمحال بختیاری و امین خان زاده بازیگر نمایش آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی تقدیر به عمل آورد.



جایزه بخش بازیگری مرد به طور مشترک به قاسم لطفی خواجه پاشا بازیگر نمایش سادیسم از استان آذربایجان غربی، سعید باغبانی بازیگر نمایش عشق آباد از استان همدان، محمد قاسمی بازیگر نمایش خطوط خاطر از استان همدان، میرسعید مولویان بازیگر نمایش اعترافاتی درباره زنان از استان آذربایجان شرقی و جلال نجفی بازیگر قطعات جدامانده یک جنایت معمولی از استان چهارمحال بختیاری اختصاص یافت.



همچنین هیئت داوران در بخش نمایش نامه نویسی از قاسم اسماعیلی دهکردی نویسنده قطعات جدامانده یک جنایت معمولی از استان چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.



جایزه سوم نمایش نامه نویسی به قاسم لطفی پاشا نویسنده نمایش سادیسم از استان آذربایجان غربی، جایزه دوم این بخش به فریدون ولایی نویسنده آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی و جایزه اول به محمد قاسمی نویسنده نمایش خطوط خاطر از استان همدان اهدا شد.



هیئت داوران جایزه سوم کارگردانی را به قاسم لطفی پاشا کارگردان نمایش سادیسم، جایزه دوم را به محمد قاسمی کارگردان نمایش خطوط خاطر از استان همدان و جایزه اول را به فریدون ولایی کارگردان آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی اختصاص داد.

نمایش های آوازی نرم برای جهان از استان آذربایجان شرقی و خطوط خاطر از استان همدان از سوی هیئت داوران برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر انتخاب شدند.



داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه 2 کشور محمود پاک نیت، فرزاد معافی و کورش نریمانی بودند.