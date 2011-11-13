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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

سعیدی:

خانوارهایی که در سرشماری شرکت نکرده اند به فرمانداری ها مراجعه کنند

خانوارهایی که در سرشماری شرکت نکرده اند به فرمانداری ها مراجعه کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان با اشاره به تمدید مدت سرشماری طی دو روز آینده گفت: خانوارهایی که تاکنون در این طرح شرکت نکرده اند به فرمانداری مراجعه کنند تا توسط ماموران اطلاعات آنها ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی ظهر یکشنبه با بیان اینکه تا پایان 22 آبان ماه سال جاری هفتمین دوره سرشماری به اتمام می رسد، اظهار داشت: برخی از خانوارها در مدت مقرر به دلیل عدم حضور در محل سکونت خود، اطلاعات آنها توسط ماموران ثبت نشده است.

وی ادامه داد: برای اخذ اطلاعات این خانوارها با تمدید دو روزه مهلت سرشماری، سرپرست خانوار باید به فرمانداری مراجعه کند.

این مسئول گفت: به همراه داشتن کارت ملی سرپرست و کلیه اعضاء خانوار الزامی است.

سعیدی اظهار داشت: البته در مورد خانوارهای غایب ماموران ما مجدد مراجعه خواهند کردند که بهتر است خود خانوارها به فرمانداری مراجعه کنند.

فرماندار کرمان همچنین تصریح کرد: در مدت اجرای این طرح ما کوچکترین مشکل ناامنی را در شهرستان کرمان شاهد نبوده ایم و مردم همکاری لازم را با ماموران داشته اند.

وی بیان داشت: در شهرستان کرمان برای پوشش کلیه مناطق چهار ستاد راه اندازی و همه خانوارها سرشماری شدند.
 

کد مطلب 1458994

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