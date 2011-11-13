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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

دارا خبر داد:

رقابت 3500 انجمن علمی دانشجویی در جشنواره ملی حرکت

رقابت 3500 انجمن علمی دانشجویی در جشنواره ملی حرکت

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از برگزاری چهارمین جشنواره ملی حرکت از 30 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره ملی حرکت از 30 آبان تا 2 آذرماه سال جاری، گفت: در این جشنواره بیش از 3 هزار و 500 انجمن علمی دانشجویی شرکت می کنند جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی، بزرگترین سطح رقابت علمی دانشجویان کشور است.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، این جشنواره که برای چهارمین سال متوالی توسط دفتر امور فرهنگی وزارت علوم برگزار می شود، فرصتی است که در آن تولیدات یک ساله انجمنهای علمی دانشجویان جهت رتبه بندی، شناسایی و معرفی برترین ها ارائه می شود.
 
چهارمین جشنواره ملی حرکت از 30 آبان ماه در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد.
کد مطلب 1458995

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