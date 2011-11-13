ورزش به برنامه اصلی بیماران دیابتی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش آموزشی دیابت به مناسب روز جهانی دیابت در یزد،‌ به عنوان یک دیابتی موفق ورزش را یکی از عوامل مهم سلامتی و کنترل بیماری دیابت دانست.

وی عنوان کرد: ورزش در دیابت نوع یک جنبه کنترلی قابل توجهی دارد و این در حالی است که بسیاری از این افراد از ورزش کردن به دلیل افت قند خون هراس دارند ضمن اینکه در دیابت نوع دو ورزش کردن می تواند تا حدودی جنبه درمانی نیز برای بیمار داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد با اشاره به اینکه بیشتر مرگ و میرها در مبتلایان به دیابت مربوط به بیماریهای قلبی است، افزود: ورزش برای پیشگیری از این عوارض بسیار مفید و قابل توجه است.

رمضانی ادامه داد: روش زندگی در فرد دیابتی باید تغییر کند و ورزش را باید در برنامه ها به صورت منظم و مداوم انجام دهد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی ورزشهای هوازی یا ایروبیک را به بیماران دیابتی توصیه کرد و افزود: بیماران دیابتی با نظر پزشک متخصص این ورزشها را هم انجام دهند زیرا واکنش هر بدن نسبت به فعالیتهای ورزشی متفاوت است و هر نوع تغییر میزان مصرف دارو در زمان ورزش نیز باید با نظر پزشک باشد.

رمضانی متذکر شد: بعد از مصرف صحیح دارو، عامل تغذیه دارای اهمیت بسیاری است و بعد از آن یک فرد دیابتی باید ورزش را هم در برنامه روزانه خود داشته باشد و حتی افراد دیابتی می توانند با مشورت با پزشک و تنظیم داروهای خود به ورزشهای رقابتی نیز بپردازند همانطور که تاکنون بسیاری از دیابتی ها این کار را انجام داده اند.

وی عنوان کرد: بهترین زمان برای انجام فعالیت های ورزشی در یک فرد دیابتی بعد از وعده غذایی ناهار است زیرا در این زمان فعالیتهای ورزشی اثرات مفیدتری برای فرد خواهد داشت.

رمضانی بر انجام فعالیت های ورزشی در بیماران دیابتی تاکید کرد و افزود: از آنجا که بیماری دیابت در طول زندگی یک فرد دیابتی وجود دارد، بنابراین این افراد باید نحوه زندگی خود را تغییر داده و با انجام منظم فعالیت های ورزشی توجه بیشتری به سیستم بدن خود به ویژه سیستم قلبی و عروقی داشته باشند.

وی توصیه کرد: به منظور جلوگیری از افت قند خون در این افراد توصیه می شود مواد غذایی حاوی کربوهیدرات مصرف کنند و در صورت مواجه شدن با کاهش میزان انسولین بدنشان با پزشک خود مشورت کنند.

رمضانی یادآور شد: یک بیمار دیابتی حین فعالیت ورزشی حتما مواد قندی همراه خود داشته باشد تا در صورت نیاز مصرف کند.

وی همچنین اظهارداشت: محل تزریق انسولین باید در عضله ای باشد که کمترین فشار و حرکت را در حین ورزش دارد.

رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برگزاری جلسات آموزشی برای این بیماران گفت: جلسات آموزشی اهمیت بالایی دارند و باعث دلگرمی این بیماران خواهد شد.

این کارشناس ارشد تربیت بدنی به خانواده های بیماران دیابتی نیز توصیه کرد: اگر فرد دیابتی نوع یک در خانواده دارند با توجه به اینکه این بیماران دارای سنین پایین تری نیز هستند حتما در چنین جمعهایی شرکت داده شوند تا اعتماد به نفس و دلگرمی بیشتری پیدا کنند.