به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملاقاسمی بعد از ظهر شنبه در پایان دوره آموزشی ارتقای دانش مربیان کشتی استان اردبیل با اشاره به پیشینه و سابقه این استان در کشتی فرنگی اظهار داشت: خوشبختانه طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته و سازماندهیهای مناسب آینده بسیار روشن برای کشتی و کشتی گیران اردبیل در انتظار است.

وی با اشاره به بازدید خود از شهرستانهای سرعین، نمین، مشگین شهر، پارس آباد و برخی روستاها طی سفر چند روزه به این استان اضافه کرد: در شهرستان پارس آباد ورزش کشتی در سطح آزاد و هم فرنگی رشد خوبی داشته و نشانگر آینده مطلوب است.

قهرمان اسبق کشور با اشاره به ضرورت افزایش دانش در مربیان کشتی استانها، ارتقا سطح علمی و فنی مربیان و برگزاری کلاس توجیهی، عملی، نظارت بر کلاس مربیگران استان، رفع کمبودها به لحاظ مربی، سالن و تجهیزات را از برنامه های این فدراسیون برشمرد.

وی همچنین هدف از تشکیل این دوره ها را تحقق این مهم و نیز استعدادیابی در رده سنی نونهالان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: با این هدف اردبیل گامهایی مثبت در جهت پیشرفت و ارتقا کشتی در کشور برداشته است.

ملاقاسمی ابراز داشت: کلاسهای توجیهی بیشتر به خاطر به روز کردن مربیان است و می خواهیم مربیان از دانش و علم کهنه به سوی مدرن شدن در حرکت و تکاپو باشند و علاوه بر تربیت جسم و فرهنگ کشتی به تقویت و تربیت روح و روان نیز بپردازند.

گفتنی است اخیرا تیم کشتی بزرگسالان فرنگی استان اردبیل جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور متشکل از هفت کشتی گیر و دو مربی و یک سرپرست به شهرستان سقز اعزام شده بود.



بهبود پوراسکندر در وزن 55، محمد قلی پور در وزن 60، امیر جهانی در وزن 66، بابک محبی در وزن 74، وحید بیدار در وزن 88، فرزاد اصلانی در وزن 96 و مهدی نوری در وزن 120 ورزشکاران اعزامی استان اردبیل به این مسابقات بودند.



علی خوشبخت به عنوان سرپرست و طاهر مهدیلو و حیدر فرخنده به عنوان مربی به همراه تیم اردبیل در این مسابقات حضور داشتند.