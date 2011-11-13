90 درصد درآمدهای زنجان مربوط به دریافت مالیات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسی، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان زنجان با یادآوری اینکه در بحث تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان، گام‌های مؤثری برداشته شده است افزود: سهم قابل توجهی از درآمدهای استان مربوط به بخش خصوصی است، لذا در این راستا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تاکنون توانسته است با جذب سرمایه‌گذاران، زمینه‌ای برای ایجاد درآمد در استان را فراهم کند.

همچنین استاندار زنجان با اشاره به اینکه پیش‌بینی درآمد 146 میلیارد تومانی استان برای سال‌جاری نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان است، گفت: به همین خاطر راه‌های افزایش درآمد استان باید بررسی شود.

محمد رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راه‌های افزایش درآمد استان از ضروریات این منطقه به‌شمار می‌رود افزود: علاوه بر آن باید با تشکیل این کمیته، علل و عوامل عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده در برخی دستگاه‌ها نیز توسط این کمیته بررسی گردد.

وی میزان معوقات مالیاتی استان را 45 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: در این زمینه باید مالیات‌های لاوصول را از آمار کلی حذف و مالیات‌های قابل وصول را با اعمال قانون، وصول کنیم که در این راستا حتی می‌توان در صورت امکان نسبت به پرداخت اقساطی این مالیات‌های معوقه نیز اقدام کرد.

رئوفی نژاد با اشاره به پرداخت برخی از مالیات‌های استان زنجان در سایر استان‌ها افزود: شرکت‌هایی مانند ایران‌ترانسفو، پارس‌سوئیچ و تسکو که مطالبات سنگینی از دولت دارند، باید با رایزنی‌های مؤثر نسبت به رفع این مشکل نیز اقدامات لازم را انجام داد.