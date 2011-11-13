برنامه های ماه محرم در 1200 مسجد زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود : به منظور تعمیق باورهای دینی جوانان و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت ماه محرم و صفر می تواند بستر مناسبی را برای این فرهنگ سازی فراهم سازد.



وی به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ماه‌های محرم و صفر اشاره کرد و افزود: حدود یک‌هزار و 300 هیئت و تشکل مذهبی، یک‌هزار و 200 مسجد و به همین تعداد مبلغ و مبلغه در دهه اول محرم در اجرای این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.



حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرهنگ عاشورایی امسال به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود ادامه داد: حدود 14 کشور و همچنین مرکز بین‌المللی جامعة‌المصطفی در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.



وی فضای در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه را 10 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: 20 درصد از این فضا به غرفه‌های کودک و نوجوان، 20 درصد به غرفه‌های بانوان، 40 درصد برای حضور عموم مردم و 20 درصد نیز برای غرفه‌ها و فعالیت‌های متفرقه در نظر گرفته شده است.



حجت الاسلام دشتکی چهارمین نمایشگاه فرهنگ عاشورا را فرصت مناسبی برای به تصویر کشیدن مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش خواند و افزود: در این نمایشگاه از ابزار هنر که ماندگاری و اثرگذاری بالایی دارد استفاده خواهیم کرد.



حجت الاسلام دشتکی به غرفه های مفهومی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: استقبال مردم از سومین دوره این نمایشگاه گویای ارادت مردم به اهل بیت(ع) است.