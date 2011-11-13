کارمندان نمونه دانشگاه مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه مازندران پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارمندان دانشگاه مازندران، با اشاره به دهه ولایت و عید سعید غدیر گفت: عید غدیر یکی از برجستگی‌هایی بوده که ما شیعیان نسبت به بقیه مسلمانان دارا هستیم و این گونه برجستگی ها رمز موفقیت ایران است.



احمد احمدپور با اشاره به خیزشهایی که در منطقه به وجود آمده است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران الگویی برای سایر کشورهاست و این حرکتها همه برگرفته از غدیر، امامت و ولایت است.



وی با قدردانی از زحمات کارکنان دانشگاه افزود: کارکنانی که با انگیزه‌ های الهی و خدمت‌رسانی فعالیت می کنند، باید شاکر پروردگار باشند چرا که با باز کردن گرهی از مشکلات بندگان خدا زمینه رشد و تعالی خود را فراهم می کنند.



احمدپور با اشاره به اینکه دانشگاه دارای سه رکن استاد، دانشجو و کارمند است افزود: برای تربیت دانشجویایی متعهد، با ایمان و عالم، حضور کارکنان کاردان و خلاق از ضروریات است.



وی با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت علمی در سال گذشته 194 نفر بوده است، اظهار داشت تعداد اعضای هیئت علمی جذب شده در طول یک سال گذشته، 45 نفر بوده و مجوز لازم برای به کارگیری بیش از 160 عضو هیئت علمی جدید اخذ شده است.



سرپرست دانشگاه مازندران تصریح کرد: دانشگاه مازندران در طول سالهای گذشته شاهد انتزاع‌هایی بوده که تا حدودی جامعیت آن را تحت تأثیر خود قرار داده است.



وی نقش دانشگاه مازندران در سطح استانی، در چارچوب تدوین طرح آمایش آموزش عالی را غیرقابل انکار دانست و اظهار داشت: دانشگاه مازندران در این زمینه الگویی برای سایر دانشگاه‌ها است.



احمدپور، آمایش آموزش عالی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و ابراز داشت: دولتمردان این مرز و بوم با هدف توسعه همه جانبه کشور این طرح را طراحی کرده و بدنبال برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مورد نیاز کشور با بازدهی درست و دقیق هستند.



وی با بیان اینکه اکنون در دانشگاههای استان مازندران230هزار دانشجو در 120 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل مشغول هستند، گفت: از این تعداد دانشجو، حدود 8.9 درصد در دانشگاه‌های دولتی، 21 درصد در هجده مرکز پیام نور، حدود 15 درصد در 31 مرکز علمی کاربردی، حدود 20 درصد در 42 مرکز غیر انتفاعی و 35 درصد در 18 مرکز دانشگاه آزاد اسلامی به فراگیری علم می‌پردازند.



سرپرست دانشگاه مازندران افزود: در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد دانشجویان ما در مازندران در مقطع کاردانی، حدود 68 درصد در مقطع کارشناسی، 6.3 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و کمتر از یک درصد در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند.