نتایج لیگ برتر تکواندو جوانان و بزرگسالان باشگاههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته پنجم و ششم از دهمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور تکواندو کاران در سالن شهید کیانپور بر روی شیاپچانگ مقابل هم صف آرایی کردندکه در پایان نتایج ذیل بدست آمد:
هفته پنجم:
مس کرمان 2 – گاز فجر فجم 6
راه و ترابری 2 – قوامین ناجا 6
جوانه 5 – مناطق نفت خیز جنوب 3
شهرداری بندر عباس 4 – دانشگاه آزاد اسلامی 4
هفته پنجم:
قوامین ناجا 6 – ملی حفاری 2
شهرداری بندر عباس 5 – مس کرمان 3
دانشگاه آزاد اسلامی 7 – راه و ترابری 1
گاز فجر جم 6 – جوانه 2
بهترین ها:
بهترین سرپرست:
مسعود لشکری(قوامین)
رضا ایمانی زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)
بهترین مربی:
مرتضی کریمی(گاز فجر جم)
مرتضی سلطانی(قوامین ناجا)
تیم اخلاق:
راه و ترابری زنجان
گاز فجر جم
فنی ترین ترین تیم:
بهنام اسبقی(شهرداری بندرعباس)
مهدی قربانی(جوانه)
جدول رده بندی:
1 – گاز فجر جم (15 امتیاز)
2 – دانشگاه آزاد اسلامی(13 امتیاز)
3 – شهرداری بندر عباس (11 امتیاز)
4 – قوامین ناجا(10 امتیاز)
5 – شرکت ملی حفاری ایران(7 امتیاز)
6 – راه و ترابری زنجان(6 امتیاز)
7 – صنعت مس(4 امتیاز)
8 – جوانه(3 امتیاز)
9 – مناطق نفت خیز جنوب(بدون امتیاز)
نظر شما