نتایج لیگ برتر تکواندو جوانان و بزرگسالان باشگاههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته پنجم و ششم از دهمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور تکواندو کاران در سالن شهید کیانپور بر روی شیاپچانگ مقابل هم صف آرایی کردندکه در پایان نتایج ذیل بدست آمد:

هفته پنجم:

مس کرمان 2 – گاز فجر فجم 6

راه و ترابری 2 – قوامین ناجا 6

جوانه 5 – مناطق نفت خیز جنوب 3

شهرداری بندر عباس 4 – دانشگاه آزاد اسلامی 4

هفته پنجم:

قوامین ناجا 6 – ملی حفاری 2

شهرداری بندر عباس 5 – مس کرمان 3

دانشگاه آزاد اسلامی 7 – راه و ترابری 1

گاز فجر جم 6 – جوانه 2

بهترین ها:

بهترین سرپرست:

مسعود لشکری(قوامین)

رضا ایمانی زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)

بهترین مربی:

مرتضی کریمی(گاز فجر جم)

مرتضی سلطانی(قوامین ناجا)

تیم اخلاق:

راه و ترابری زنجان

گاز فجر جم

فنی ترین ترین تیم:

بهنام اسبقی(شهرداری بندرعباس)

مهدی قربانی(جوانه)

جدول رده بندی:

1 – گاز فجر جم (15 امتیاز)

2 – دانشگاه آزاد اسلامی(13 امتیاز)

3 – شهرداری بندر عباس (11 امتیاز)

4 – قوامین ناجا(10 امتیاز)

5 – شرکت ملی حفاری ایران(7 امتیاز)

6 – راه و ترابری زنجان(6 امتیاز)

7 – صنعت مس(4 امتیاز)

8 – جوانه(3 امتیاز)

9 – مناطق نفت خیز جنوب(بدون امتیاز)







