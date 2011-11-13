اعدام عاملان جنایت هولناک قزوین/ جزئیات جنایت از زبان مجرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از اوایل اسفند سال گذشته همزمان با ناپدید شدن مرموز زن جوانی به نام «معصومه» در دستور کار پلیس جنایی قزوین قرار گرفت. جستوجوها برای یافتن زن جوان آغاز شده بود که چند روز بعد مأموران جسد «معصومه» را در روستایی حوالی منطقه «مینودر» کشف کردند.
تجسسها برای کشف راز این جنایت ادامه داشت که دو هفته بعد جسد سوخته مردی در بیابانهای منطقه مینودر قزوین پیدا شد. در کنار جسد، شناسنامه نیمه سوخته مردی به نام «داوود» پیدا شد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان دریافتند «داوود» زنده است و برای ترک اعتیاد در یک کمپ بستری است.
در حالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت، مأموران از طریق مسئولان پزشکی قانونی مطلع شدند مردی به نام «علی» مدعی شده جسد سوخته متعلق به برادرش است. بنابراین بلافاصله تیمی از کارآگاهان راهی پزشکی قانونی شدند اما «علی» با مشاهده مأموران، پا به فرار گذاشت که در عملیات تعقیب و گریز پلیس دستگیر شد. وی در بازجوییها ادعا کرد جسد متعلق به برادر معتادش است اما تجسسهای پلیسی نشان داد جسد سوخته متعلق به رضا، برادر معصومه- نخستین قربانی- است. «رضا» نیز همزمان با این جنایت ناپدید شده بود.
بدین ترتیب «علی» که راز خود را فاش شده میدید، چارهای جز بیان حقیقت ندید و به قتل «معصومه»، «رضا»، «شقایق» 13 ساله و «علی» 6 ساله- فرزندان رضا- اعتراف کرد.
عامل جنایت درباره انگیزهاش گفت: از چندی قبل نامههای تهدیدآمیزی به دستم میرسید. فرستنده ادعا میکرد عکس و فیلمهای خانوادگیام را در اختیار دارد. او تهدید کرده بود اگر 20 میلیون تومان پول نقد نپردازم، تمام عکسها را در اینترنت پخش میکند. ضمن این که فرد ناشناس خواسته بود طی یک ماه همسرم را طلاق دهم. با این حال پس از تحقیق در این باره، متوجه شدم دوستم «رضا» نامهها را فرستاده است.
بنابراین موضوع را با خواهرش- معصومه- در میان گذاشته و از او خواستم عکس و فیلمها را از «رضا» بگیرد و به من تحویل دهد اما در کمال ناباوری، «معصومه» پول بیشتری مطالبه کرد. چرا که میگفت تصمیم دارد به خارج از کشور برود. وقتی از حل این مشکل به صورت مسالمتآمیز ناامید شدم، تصمیم به قتل «رضا» گرفتم. سپس موضوع را با یکی از دوستانم به نام «میلاد» در میان گذاشتم. او هم حاضر شد با دریافت پول، همکاری کند.
سرانجام طبق نقشه، اول اسفند «معصومه» را به بهانه پرداخت پول به حوالی روستا کشاندیم که «میلاد» خفهاش کرد. چند روز بعد هم رضا را به بیابانهای اطراف مینودر کشانده و «میلاد» با طناب او را هم خفه کرد اما پس از چند دقیقه، متوجه شدیم هنوز جان دارد. بنابراین دو نفری با طناب خفهاش کردیم.
مرد جنایتکار در ادامه جزئیات قتل دو کودک را نیز فاش کرد و گفت: وقتی متوجه شدم جسد «رضا» شناسایی شده، نقشه قتل بچههایش را نیز طراحی کردیم. بنابراین آنها را به بهانه ملاقات با پدرشان به حوالی یک روستا کشاندیم. ابتدا «میلاد» دختر 13 ساله را کشت و جسدش را در چاه انداخت. من هم «علی»- 6 ساله- را با طناب خفه کرده و «میلاد» جسد او را نیز به چاه انداخت. پس از این اعترافهای هولنااک، همدست «علی» هم دستگیر شد و پیکر بیجان دو کودک از عمق چاه بیرون کشیده شد.
از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، به دستور دادستان قزوین، پرونده به صورت ویژه در دادسرا رسیدگی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان قزوین فرستاده شد. در جلسه محاکمه، نماینده دادستان گفت: «براساس کیفرخواست صادر شده در تاریخ 24 اسفند 89، در این پرونده امیر - 39 ساله - باسواد، اهل ضیاآباد و دارای سوابق کیفری و میلاد - 37 ساله - مجرد، اهل قزوین و دارای سابقه کیفری متهم به چهار فقره قتل هستند. بررسی قتلها نیز نشان میدهد انگیزه قتل رضا، مقابله با تهدید و اخاذی وی بوده و سه قتل دیگر برای از بین بردن شهود یا بازماندگان بوده که با کمال قساوت و سنگدلی صورت گرفته است.
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