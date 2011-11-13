لزوم بسترسازی مناسب برای برگزاری نماز جماعت در ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اقامه نماز شهرستان بندرعباس با بیان اینکه نماز پایه دین اسلام است، اظهار داشت: نماز از کارکردهای متفاوت فردی و اجتماعی برخوردار است و با توجه به اهمیت شخصی و اجتماعی نماز باید هرچه بیشتر به گسترش فرهنگ نماز در جامعه توجه شود.

وی ادامه داد: بسترسازی برای برگزاری نماز همانند ادای فریضه نماز واجب است و یکی از مطالبات اصلی ما از دستگاههای اجرایی مختلف بسترسازی برای برگزاری مناسب نماز جماعت در ادارت مختلف است.

فرماندار بندرعباس با تاکید بر برگزاری نماز جماعت در ادارات عنوان کرد: نماز جماعت باید در اول وقت و در محیطی مناسب برگزار شود و از ادارات انتظار می رود به این مسئله اساسی توجه داشته باشند.

امینی زاده با اشاره به ضرورت برگزاری مناسب نماز ظهر عاشورا، بیان داشت: از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار می رود بر اساس تقسیم کاری که صورت می گیرد به وظایف خود در برگزاری هرچه بهتر نماز ظهر عاشورا در بندرعباس عمل کنند.