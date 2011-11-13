جاذبه های گردشگری کویر در جشنواره کلوت های شهداد معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایرانمنش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان کرمان در زمینه گردشگری به خصوص گردشگری در کویر از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: به عقیده ما، اولین گام برای تقویت صنعت گردشگری، معرفی جاذبه ها به مردم است که برای رسیدن به همین هدف بوده که برگزاری این جشنواره در کلوت های شهداد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: بسیاری بر این باورند که باید برای تقویت حوزه گردشگری از بخش خصوصی کمک گرفت.

ایرانمنش تصریح کرد: اما بخش خصوصی زمانی در این زمینه ها وارد می شود که بستر لازم فراهم شده باشد.

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان بیان داشت: بنابراین دولت در ابتدا باید بستر لازم را فراهم کند که برگزاری جشنواره هایی از این قبیل اقدامی موثر در این جهت خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره از ظرفیت های ملی و استانی توام بهره گرفته ایم تصریح کرد: خیلی به دنبال آن نبوده ایم که جشنواره کلوتهای شهداد در سطح ملی برگزار شود.

ایرانمنش اظهار داشت: با این وجود تورهای گردشگری در خارج از استان کرمان برای شرکت در این جشنواره داریم اما نگاه کلان به برگزاری جشنواره در سطح ملی نداشته ایم.