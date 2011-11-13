بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب نقشه راه نظام است

گلمحمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری را نقشه راه و ترسیمگر سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و برنامه ریزی مسئولان دانست و بیان داشت: مقام معظم رهبری همچون گذشته با تدبیر و صلابت نقشه ها و توطئه های آنان را برملا ساخته و این بار نیز دشمن باید بداند که با این توهمات و تهدیدات پوچ و توخالی ره به جایی نخواهند برد و مطمئن باشند که ملت بزرگوار ایران با وجود اختلاف سلیقه در بحث امنیت ملی ید واحد هستند و اجازه حمله به هیچ کشور خارجی را نخواهند داد.

بامری عنوان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان فرمودند هرکس و کشوری اراده و قصد تجاوز به کشورمان را داشته باشد با مشت پولادین مردم و نیروهای مسلح ایران مواجه می شود.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی جریان تهدیدات شیطانی غرب و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا که ازهیچ ترفندی علیه نظام ما دریغ نکردند و به لطف خدا در همه این توطئه ها با شکستهای مفتضحانه ای روبه رو شدند حرکتهای اخیر آنان خارج از نتایج گذشته نخواهد بود.

بامری اقدام اخیر آمریکا و دشمنان در ارائه گزارشهای کذب و تکراری در مورد فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان را با هدف انحراف اذهان جهانیان در مقابل اعتراضات سراسری در اروپا و آمریکا ارزیابی کرد و افزود: استکبار باید بداند که با هر اقدامی علیه ملت بزرگ ایران روز به روز خودشان در جهان منزوی و صدای ملت ایران بلندتر از گذشته به گوش ملل جهان می رسد و امروز نشانه این فریادها در جریان وال استریت به وضوح شنیده می شود.